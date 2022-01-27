Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Covid vakalarıyla birlikte son haftalarda artan grip vakalarının çocukların kalbini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, grip belirtileri gösterdikten sonra oyun oynarken erken yorulan çocukların mutlaka bir kalp kontrolünden geçirilmesi uyarısında bulunuyor. Kalbin virüs enfeksiyonlarından en çok etkilenen organ olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, grip virüsünün kalp kasına yerleşerek kalp kası iltihabına neden olup ölüme kadar varan ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek “Her grip kalbi vuracak diye bir şey yok ama çocukta ateş olmadığı hâlde taşikardi dediğimiz nabız yüksekliği varsa, kalp açısından da değerlendirilmeli” dedi.

BEBEĞİNİZ EMERKEN YORULUYORSA

Ateş yüksekliği, bulantı, kusma, öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı gibi klasik semptomlar görülebilir. Ancak bunların yanında ortaya çıkan diğer belirtilere de dikkat edilmelidir. Çocuğun yaşına göre değerlendirilmelidir. Kalp kasının etkilendiğinin göstergelerinden biri de erken yorulmadır. Mesela bebek yaştaki bir hastada, emerken erken yorulmayla birlikte beslenme zorluğu, hızlı nefes alıp verme, solukluk, aktivite azlığı ya da tam tersine şiddetli huzursuzluk gelişebilir. Biraz daha büyük ve kendini ifade edebilen çocuklarda ise göğüs ağrısı, çarpıntı, fiziksel aktiviteler sırasında erken yorulma gözlenebilir” diye konuştu.

BELİRTİLERİ İYİ TAKİP EDİN

Hastalığın fark edilmemesi ve zamanında gerekli tedavilerin ve takiplerin yapılamaması durumunda, ağır vakalarda çocuğun hayatının tehlikeye girebileceğini aktaran Prof. Dr. Polat “Grip sırasında bir taraftan ailelerin çocuklarının şikâyetlerini iyi gözlemlemeleri ve klasik grip semptomları dışında bir seyir olması halinde hızlıca ilgili hekime yeniden başvurulması, diğer taraftan da çocuk hekimlerinin ya da aile hekimlerinin ihtimal miyokardit açısından farkındalıklarının artması ve miyokardit şüphesi olan hastaların ise gecikmeden çocuk kardiyoloji hekimlerine ulaştırılması hayati önem taşımaktadır. Yapılacak ilk tetkik EKG çekmek ve kalp kası enzimlerine bakmaktır. Bu hastalarda kalp kası enzimleri aşırı yükselir” uyarısında bulundu.

NABZINA DİKKAT

Miyokardit adı verilen yani kalp kasının iltihabının çocuklarda tahminlerden daha fazla görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, çocuk kalp kası hastalıklarının dörtte birini miyokarditin oluşturduğunu belirterek “Gribe yol açan influenza virüsü sebebiyle görülebildiği gibi, viral üst solunum yolu enfeksiyonu yapan diğer bazı virüslerden sonra da kalp kasının iltihaplanması mümkün. Belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonu veya grip ile aynı olduğu için bu türden miyokarditlerin teşhisi çok kolay değil. Ancak çok önemli belirleyici bir durum, taşikardi dediğimiz kalbin normalden çok hızlı atması. Miyokardit olan çocuklarda bu durum çok belirgindir. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ateşle birlikte nabız yükselir. Ancak nabzın ateşle orantısız şekilde yükseldiği fark edilirse, çocuğun mutlaka bir kalp doktoru tarafından da değerlendirilmesi gerekir" açıklamasını yaptı.

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