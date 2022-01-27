Türkiye Gazetesi

Adana İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, 2020’de koronavirüsü öldürebilen koruyucu kumaş üretmeye başladı. Önce su, sıvı ve hava geçirmez kumaşın ARGE’sini yapan Arlıer, daha sonra ise prototipini ürettirip kumaşın koronavirüsü öldürebilmesi için çalıştı.

Kendi imkanlarıyla çalıştığını söyleyen Reşan Arlıer, kumaşın defalarca yıkandıktan sonra bile koronavirüsü yüzde 96,6 ila yüzde 99.99 oranında öldürdüğünü açıkladı.

KUMAŞ BAĞIMSIZ LABORATUVARLARDAN ONAY ALDI

Kumaşı, İngiltere’deki Microbiological Solutions LTD MSL ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı ve TSE onaylı laboratuvarlar test ederek onayladı. Üretime, Bursa ve Gaziantep’teki fabrikalarda başlandı. İlk olarak, sağlık çalışanları için maske, tulum ve kıyafetlerde kullanıldı.

(Foto: İHA)

Kumaş, koronavirüsün yanı sıra diğer virüsleri ve bakterileri de etkisiz hale getiriyor. Su geçirmez ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak koruyucu özelliğe sahip olan kumaş, tekrar tekrar kullanılabiliyor.

Tarsus Şehitishak İlkokulu’nda veli olan Tekstil Mühendisi Ahmet Todil, Arlıer ile iletişime geçerek kumaşı bir sınıfta masa örtüsü olarak kullanmayı teklif etti. Okul Müdürü Kazım Kayhan Yıldırım’ın onayının ardından bin 300 öğrencili okulun 2-F sınıfında 8 hafta önce kumaş kullanılmaya başlandı.

58 SANİYEDE KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR

Sınıf Öğretmeni Cem Sefa Baş, “Tekstil Mühendisi Ahmet Bey bana ulaştı. Nano teknolojiyle üretilmiş, gümüş iyonlara sahip ve 58 saniye içerisinde koronavirüsü ortadan kaldıran kumaştan bahsetti. Biz bunları kullanmaya başladık. Kumaş çok güzel. Hiçbir zaman leke ve kir tutmuyor.” şeklinde konuştu.

(Foto: İHA)

Açıklamasının devamında ise sınıf öğretmeni Baş, “Koronavirüs sınıfta devamlı dolanıyordu. 8 haftadır sadece bir öğrencimiz koronavirüse yakalandı. O da ailesinden kaptı. Şu anda sınıfta hiç Covidli yok. 2 öğrencinin testinin pozitif çıkıp kapanma noktasına geldiğimiz de olmuştu ama örtü kullandıktan sonra vaka yaşamıyoruz.” dedi.

Tekstil Mühendisi Veli Ahmet Todil ise, “Bunun faydasını biz gördük. İnşallah bütün okulların bunu kullanıp, faydasını görmesini dileriz.” açıklamasını yaptı.

Reşan Arlıer, “Okulda 39 sınıf var. Bin 300 kişinin eğitim aldığı bir kurumda bu sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açısından çok kıymetli. Bu kumaşın yan ürünlere de dönüşmesini arzu ediyoruz.” dedi.

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