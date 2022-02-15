Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı TURKOVAC çağrısı yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC 81 İLDE

Yerli aşı TURKOVAC geçtiğimiz hafta itibariyle tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" demişti.

TURKOVAC'IN YAN ETKİSİ YOK

TURKOVAC'ın yeni serilerinin ülke genelindeki şehir hastanelerine, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndan dağıtımı başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaparak “Yerli aşımız TURKOVAC’ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır" şeklinde konuşmuştu.



Bu açıklamanın ardından üretim yerleri olan Şanlıurfa ve Tekirdağ’dan Ankara’da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na getirilen aşılar buradan soğuk zincir için özel hazırlanan araçlara yüklenerek Türkiye genelindeki şehir hastanelerine dağıtılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başlandı Yerli aşı TURKOVAC dün itibariyle tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.

Yerli aşıya büyük ilgi: Yurdun dört bir yanında Turkovac uygulanmaya başladı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac’ın Türkiye'de yaygın kullanımına bugün başlandı.