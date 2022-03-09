Türkiye Gazetesi

Kuşburnuna benzeyen goji berry, halk arasında kurt üzümü olarak da biliniyor. Çin, Tibet ve Moğolistan'da yetişen ve şimdilerde tüm dünyaya adını duyuran goji berry, tek başına yenebildiği gibi çayı yapıp da içilebiliyor. Bazı kişiler goji berry’i ile tatlı yaparken bazıları ise salatalarına ekleyerek farklı bir aroma katıyor. Son dönemlerde popülaritesi artan goji berry hakkında goji berry nedir, faydaları nelerdir, goji berry nerelerde bulunur gibi sorular da Google’da sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. İşte goji berry meyvesi hakkında merak edilenler…

GOJİ BERRY (KURT ÜZÜMÜ) FAYDALARI

Sulu ve tatlı bir meyve olan goji berry, başlı başına bir ecza deposu… B, C ve E vitaminleri; demir, çinko, selenyum gibi birçok mineral içeren bu meyve oldukça faydalı. İşte goji berry diğer adıyla kurt üzümünün yararları…

- Antioksidan içeriği fazla olan goji berry, yaşlanma karşıtı etkiler oluşturarak yaşlanma belirtilerinin oluşmalarını önlüyor.

- İçerdiği vitaminler sayesinde vücuda enerji veriyor, zinde kalmayı sağlıyor.

- Karaciğer yağlanması ve böbrek rahatsızlıklarının önüne geçmekle kalmıyor, aynı zamanda kansere yakalanma riskini de azaltıyor.

- Depresyon, anksiyete, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi geliyor.

- C vitamini deposu olan bu meyve bağışıklığı artırıyor ve hastalıklara yakalanmayı önlüyor.

- Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

- Gastrit ve ülser gibi mide sorunlarına iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırarak bu problemlerin önüne geçer.

- Diyabet ve insülin seviyesini düzenler. Ancak diyabet için ilaç kullanan hastalar goji berry (kurt üzümü) yerken dikkatli olmalıdır. Tüketmeden önce mutlaka bir hekime danışmalıdır.

- İçeriğinde bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığına da faydalıdır. Katarakt oluşumunu engeller, yaşlanmadan kaynaklanan görme sorunlarına yakalanma riskini azaltabilir.

- Vücuda enerji verir. Baş ağrısı ve sersemlik hissinin giderilmesinde oldukça etkilidir.

Goji berry'nin faydalarından yararlanmak için günlük 30-50 gram arası meyve tüketilebilir.

GOJİ BERRY NERELERDE BULUNUR?

Goji berry daha çok Çin'de yetişir. Türkiye'de de kurt üzümü olarak anılır. Parlak kırmızı renkli, tatlı ve sulu olan bu meyvenin tadı kiraza benzer. Goji berry, zayıflama hapı ve kremi gibi ürünlerle internet üzerinden pazarlanır ancak bu ürünleri kullanırken dikkatli olunmalıdır. Güvenliği emin olunmayan ürünlerden uzak durulmalı, kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Yaş goji berry meyvesi büyük marketlerde satılır. Kurusu ise birçok aktardan temin edilebilir. Daha sağlıklı bir tüketim için vakumlu ve kapalı ambalajlarda olanlar tercih edilmelidir. Rengi bozulmuş kurt üzümünden uzak durulmalıdır. Satın alırken bu detaylar atlanmamalıdır.

Kurt üzümünün bilinmeyen faydaları Asya’da uzun yıllardır uzun bir ömür için tüketilen Kurt Üzümü (Goji Berry), bu senenin başarılı besinlerinin arasında yerini aldı.

Kilosu 100 lira olan goji berry kapış kapış satılıyor! Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 'kurt üzümü' olarak bilinen, ana vatanı Tibet olan 'goji berry'yi yetiştiren Gülperi- Kerim Saatçioğlu çifti, artan sipariş taleplerine yetişemez hale geldi.