Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları değişirken, iftar yemeklerine de daha çok özen gösteriliyor. Uzun saatler aç kalındıktan sonra kalorili besinlerin tüketilmesi sağlıksız beslenmenize ve kilo almanıza neden olabilir. Peki, iftarda ve sahurda neler yemeliyiz?

AĞIR VE YAĞLI YİYECEKLERE DİKKAT!

Oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Dyt. Çeliktaş, “Ramazan döneminde başımız dönmeden, el ayak kesilmeden, başımız ağrımadan bazı şeylere dikkat ederek rahat bir şekilde oruç tutabiliriz. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenme sürdürülmelidir. Ağır ve yağlı yiyecekler, kızartma, salam, sosis, sucuk gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Bunlar hazımsızlık, mide yanması, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi gibi rahatsızlıkları tetikler” diye konuştu.

SAHURDA NASIL BESLENMELİ?

-Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı gibi hafif yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmeli.

-Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanlar ise midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri uygun şekilde tüketmesini ve aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyoruz.

-Ayrıca 2-2,5 litre arasında su tüketilmelidir. Tek seferde yüksek miktarda değil iftar sahur arasında dağıtılarak içilmelidir. dedi.

İFTARDA NASIL BESLENMELİ?

-Uzun süren açlık sonrası kan şekerinin düşmesi sonucu dengesiz beslenilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için oruç 2 bardak ılık su 1-2 adet hurma ile açılmalıdır.

-İftarda 1 bardak su ve 2 adet hurma ile oruç açıldıktan sonra çorba ve salata tercih edilirse iyi olur.

-Uzun bir açlık geçirildiği için hızlı bir başlangıç yapmamak gerekir. 15 dakika ara verildikten sonra ana yemek olarak etli bir sebze yemeği veya tavuk, et, balık gibi protein kaynağı yiyecekler, tam tahıllı ekmek veya porsiyonlara dikkat ederek bulgur pilavı, posa açısından zengin kurubaklagiller yardımcı yemek olarak tercih edilebilir.

-İftar sofralarında yoğurda da yer verilip ayran, cacık olarak tüketilebilir. Ayrıca komposto kullanılabilir. İftardan 1-2 saat sonra ara öğün olarak meyve, yoğurt tüketilmesini tavsiye ediyoruz.

ÇOK HIZLI YEMEK YEMEYİN

Gün boyunca uzun süren açlık neticesinde kan şekeri çok düşük olduğu için ve beyne giden açlık sinyalleri fazlalaştığı için kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Bu yüzden çok hızlı yeme ve çok miktarda besin tüketimi olabilmektedir. Yavaş yeme ve iyi çiğnemeye dikkat edilmelidir. Çünkü hızlı ve çok miktarda yemek kan basıncını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olabilir.

Ramazanda sağlıklı beslenme için uzmanından 10 altın öneri Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin yedikleri yiyecekler kadar neleri yemediklerinin de çok önemli olduğunu belirterek sahurda neler yenilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulundu.

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