Türkiye Gazetesi

Koornavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vefat sayılarının düne nazaran düşüş kaydettiği görüldü. Vaka sayılarında ise

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 12 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 635 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 oldu. Bir günde toplam 191 bin 026 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 12 bin 152 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 257 bin 592’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Omicron’un iki yeni alt varyantı tespit edildi! Covid aşıları tesir etmiyor, çok daha bulaşıcı Covid-19 salgınında Omicron varyantının iki yeni alt varyantı tespit edildi. BA.4 ve BA.5 varyantları inceleme altına alındı. Bu varyantlar, BA.1 ve halen dünyada hakim virüs olan BA.2 alt varyantlarıyla benzer mutasyonlara sahip.

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Covid-19’a grip gibi muamele yapılacak Covid-19 pandemisi endemi olma sürecine girerken Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye’de de virüse grip muamelesi yapılacak. Kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırılması da değerlendirilecek.

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