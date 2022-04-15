Türkiye Gazetesi

'Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz' diyen Prof. Dr. Karatay, " Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor demek." diye konuştu.

EN SAĞLIKLI YAĞ HAYVANSAL YAĞDIR

Peynirin yağlı olmasının sağlıklı olduğuna işaret ettiğine değinen Karatay, "Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." diye konuştu.

Canan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır." dedi.

"PEYNİR YENEN ÜLKEDE KEMİK ERİMESİ OLMAZ"

Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum.

Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."

Canan Karatay bağışıklığınızı çelik gibi yapacak sırrı verdi! Sirke, limon, kristal kaya tuzunu evinizden eksik etmeyin İki yılı aşkın süredir medyada görünmeyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın yeni kitabı Karatay Sözü kısa süre önce çıktı ve çok satanlar listesine girdi. “Önce bağışıklığımızı korumak ve kadim bilgileri kullanmak esastır. Bağışıklık zırhı’na hepimizin ihtiyacı var!” diyen Karatay, bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli bilgiler paylaştı. Karatay ayrıca kristal kaya tuzu, sodyum bikarbonat, hakiki fermantasyon sirke ve limonun vücutta alkali etki yaptığının her türlü virüs ve bakteriye karşı koruma sağladığının da altını çizdi.

Canan Karatay'dan baş ağrısı ve kabızlık için tavsiye: Mutlaka tüketin Ramazan Ayında bir çok tavsiyede bulunan Canan Karatay bu kez de susuzluk ve kabızlıkla ilgili bilgilendirdi. Sahurda bol su içilmesini ve paketli gıdalardan uzak durulmasını söyleyen Karatay iftarı paça çorbası ile açın diyor. Kabızlıkla ilgili ise mutlaka zeytinyağı ve kahve içilmesini öneriyor.