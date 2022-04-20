Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda bir süredir devam eden iki yönlü hareketliliğin aşağıya döndüğü ve vefat ile vaka oranlarında düşüş kaydedildiği görüldü.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Covid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

COVID-19 sonrası geçmeyen karın ağrısının nedeni ortaya çıktı COVID-19 her ne kadar solunum yolu rahatsızlığı olarak bilinse de yeni bir çalışma, koronavirüsün ciğerlerinizden temizlendikten sonra, haftalar ve aylar boyunca bağırsak sistemine bulaşabileceğini gösterdi.

Covid-19 gençlerde beyin sisi bırakabilir Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Üniversitemizde yaptığımız bir araştırma, 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğini gösterdi." dedi.

Grip ile Covid birlikteliğinde korkulan olmadı Bilim insanlarının Covid-19 ve grip vakalarının birlikte görülmesi sebebiyle hastalığın daha da ağırlaşacağı ve hastanelerin zor durumda kalacağına ilişkin senaryosu gerçekleşmedi.

Omicron’un iki yeni alt varyantı tespit edildi! Covid aşıları tesir etmiyor, çok daha bulaşıcı Covid-19 salgınında Omicron varyantının iki yeni alt varyantı tespit edildi. BA.4 ve BA.5 varyantları inceleme altına alındı. Bu varyantlar, BA.1 ve halen dünyada hakim virüs olan BA.2 alt varyantlarıyla benzer mutasyonlara sahip.