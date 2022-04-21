Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Türkiye'nin sağlık turizminde bölgesel merkez olma hedefine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Türkiye’de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan raporda Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasında yer aldığı vurgulandı.

Son 10 yılda, Türkiye’nin medikal turizm gelirleri ve Türkiye’ye gelen yabancı sayısının üç katına çıktığı ifade edildi. AmCham Türkiye, USHAŞ ve PwC Türkiye iş birliğiyle düzenlenen çalıştay sonrasında bir basın toplantısı ile açıklanan raporda Türkiye’nin sağlık turizmi alanında şu andaki konumu ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

HASTALARIN TERCİH ETTİĞİ İLK BEŞ ÜLKE ARASINDAYIZ

Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleri projelerinin hedeflerinden biri de Türkiye’yi bölgenin sağlık turizmi üssü hâline getirmekti. Bu hedefe giderek daha fazla yaklaşılıyor. Ülkemiz, insan gücü kalitesi, modern tıbbi teknolojisi, coğrafi konumu, uygun tedavi maliyetleri, etrafındaki ülkelerle kültürel benzerliği, doğal kaynakları ve ikliminin sağladığı avantajlarla, sağlık turizminde dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin dünyadaki sağlık turizmi pastasından aldığı payın her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekilen raporda, ülkemizin dünyaya sağlık hizmetleri ihraç eden ilk 10 ülke arasında bulunduğuna dikkat çekildi. Son dönemde medikal turizm için ziyaret alan ülkeler arasında ise ilk beşe yükseldiği ifade edildi.

Medikal turizmin oluşturduğu yüksek katma değerle, genel turizm gelirlerimiz içerisinde öne çıktığının ve sağlık sektörünün sürekli gelişimi için de önemli bir finansman kaynağı sağladığının altı çizilen raporda, aynı zamanda net ihracatçı pozisyonunda olması sebebiyle ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı oluşturduğu belirtiliyor.

1 MİLYAR DOLARLIK SAĞLIK HİZMETİ İHRACATI YAPILDI

TÜİK verilerine göre 2019 yılında sağlık bulmak amacıyla yaklaşık 700 bin turist geldi. Medikal turizmde 1 milyar doların üzerinde ciroya ulaşıldı. Sağlık turizmi 2020 yılında Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenmiş olsa da, 2021 sektörün pandemi öncesi gelir ve hasta rakamlarını yakaladığı yıl oldu. Son yayınlanan TÜİK verilerine göre 2021 yılı sağlık hizmetleri ihracatımız 1,048 milyar dolar, gelen hasta sayısı ise 642 bin olarak gerçekleşti.

Rapora göre Türkiye, sahip olduğu kalifiye işgücü ve modern altyapısıyla, şu anki konumundan daha yukarıda hizmet ihraç etme potansiyeli taşıyor. “Türkiye’de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi”nin Türkiye’nin Sağlık Turizmi hedeflerini gerçekleştirmesi için politika tavsiyeleri geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Proje ortaklarından AmCham Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Komitesi Eş Başkanı Ayhan Öztürk, raporu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de paylaştıklarını ve kendisinin rapora büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

DÜNYA MARKASI OLDUK

Türkiye’nin sağlık sisteminde son 20 yılda katettiği mesafe ve geldi noktanın dünyada sağlık politikaları literatürüne girecek bir dönüşüm olduğunu ifade eden USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Sarıtaş "Ülkemiz sağlık altyapısı, sağlıkta bilgi teknolojileri, hekim ve tedavi kalitesi gibi pek çok alanda önemli bir marka hâline geldi. USHAŞ’ın kuruluş amacı ve görevi bu marka değeri dünyaya tanıtırken, bu hizmetlerin daha fazla dünya vatandaşına en iyi standartlarda sunulabilmesini sağlamak. Ana hedeflerimizden biri medikal turizm alanında ülkemizi dünyadaki ilk üç destinasyondan biri hâline getirmek" dedi.

Sağlık turizminde 10 bin elemana ihtiyaç var Pandemi öncesinde 3 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan, salgın döneminde de son 10 yılda kazandığı ivmeyi devam ettirmek adına var gücüyle çalışan sağlık turizmi sektörü, destek eleman açığına çare arıyor.