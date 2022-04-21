Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay beslenme ve sağlık konusunda sık sık tavsiyelerde bulanmaya devam ediyor. Ramazan ayında hazımsızlık, iftar, sahur tarifi, şeker hastalarının beslenmesiyle ilgili verdiği tavsiyelerle vatandaşı rahatlatan Karatay son dönemde popüler olan kolajen için de açıklamalarda bulundu.

Özellikle kadınların genç bir cilde sahip olmak için sıklıkla kullandığı kolajen hapları ile ilgili önemli bilgiler veren Karatay doğal kolajen bulunan gıdaları tek tek açıkladı.

Akşam gazatesine konuşan Canan Karatay, kırmızı et yiyin, kelle paça için diyerek kolajenle ilgili merak edilenleri cevapladı.

EN ÖNEMLİSİ KELLE PAÇA

"Gençler reklamlara uymasınlar, çevreyi dinlemesinler. Kolajen dediğimiz proteindir. Bunun tozu, tableti olmaz. Kolajen için kelle paça çok önemli. Çünkü kemik suyu var. Kemik suyunda 84 mineral var. Kemik suyunun proteini kolajendir. Yediğin kırmızı et de kolajendir. Bambaşka bir şeymiş gibi sunuluyor. Kolajen tableti satılıyor ama Canan Karatay, 'Kırmızı et yiyin, kelle paça için.' deyince kızılıyor. Hayvansal yağ yemezseniz cildiniz düzelmez ve tuz, mineral ve sirke hayat kurtarır."

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen bir protein türüdür. Aslında, hayvanlarda en bol bulunan yapısal proteindir. Yapısal bir protein, hücrelerinizin ve dokularınızın yapısını veya çerçevesini oluşturan proteindir. Bilinen 28 kolajen türü vardır ve tip I kolajen, insan vücudundaki kolajenin %90'ını oluşturur.

Kollajen bağ dokusunda, deride, tendonlarda, kemiklerde ve kıkırdakta bulunur. Dokulara yapısal destek sağlar ve hücresel süreçlerde önemli roller oynar. Fibroblast adı verilen bağ dokusu hücreleri, kolajen üretir ve korur. İnsanlar yaşlandıkça kolajenleri parçalanır, fibroblast işlevi bozulur ve kolajen üretimi yavaşlar. Bu değişiklikler, elastin adı verilen bir diğer önemli yapısal proteinin kaybıyla birlikte, ciltte sarkma ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerine yol açar.

Kolajen cildin dolgun görünmesini sağlayan ve kırışıklıkları azaltan bir vücut komponentidir. Ayrıca kolajen tendonlarımızı, kemiklerimizi ve eklemlerimizi korumak ve onarmak için ihtiyaç duyduğunuz amino asitler prolin ve glisin açısından da zengindir

KOLAJEN KAYBI NEYE SEBEP OLUR?

Yaşlandıkça, kolajen üretimi doğal olarak azalır. Bu değişiklikler, kırışıklıklar ve kuru, sarkmış cilt gibi yaşlanmanın karakteristik belirtilerine yol açar. İskelet sisteminde bulunan kolajenin bütünlüğü de yaşla birlikte azalır ve bu da kemik gücünde azalmaya neden olur.

Canan Karatay şiddetle öneriyor: İlaç alacağınıza onu yeyin Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay obezite ve pek çok hastalıkla mücadelede beslenmenin önemine dikkat çekerken zeytinyağı içilmesi, kella paça yenmesi gibi tavsiyeler veriyordu. Son olarak Karatay, şifa arayanlara, “İlaç alacağınıza onu yiyin” diyerek ezine peyniri önerdi.

Canan Karatay'dan baş ağrısı ve kabızlık için tavsiye: Mutlaka tüketin Ramazan Ayında bir çok tavsiyede bulunan Canan Karatay bu kez de susuzluk ve kabızlıkla ilgili bilgilendirdi. Sahurda bol su içilmesini ve paketli gıdalardan uzak durulmasını söyleyen Karatay iftarı paça çorbası ile açın diyor. Kabızlıkla ilgili ise mutlaka zeytinyağı ve kahve içilmesini öneriyor.

Canan Karatay'dan zeytinyağı tavsiyesi: Ana sütü gibidir, için Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı ile ilgili sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Karatay, vücuda ilaç gibi geldiği söylenen zeytinyağını her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Canan Karatay 'en tatlı zehir' diyerek uyardı: Karaciğeri mahveder Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay şekerin en tatlı zehir olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu.