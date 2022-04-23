Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Uzak Doğulu kadınların genç, pürüzsüz ve parlak ciltlerini fark etmişsinizdir. İşte onların güzellik sırlarının başında pirinç suyu geliyor.

Kaynatarak ya da soğuk suda bekleterek elde ettiğiniz pirinç suyunu bir şişeye doldurun ve sabah akşam cildinizi pamuk yardımıyla dairesel hareketlerle temizleyin. Yüksek miktarda mineral içeren pirinç suyu yardımıyla cildiniz ihtiyacı olan neme kavuşacak.

Gözenekleri sıkılaştırmasının yanında cilt renginizi de eşitleyecek. Beyazlatma özelliğiyle ön plana çıkan pirinç suyu güneş lekeleriyle de vedalaşmanızı sağlayabilir.

Buğday yerine pirinç tercih edin Glüten, başta buğday olmak üzere arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bitkisel protein… Birçok hastalıkla ilişkisi olduğu düşünülen bu protein en çok çölyak hastalarını etkiliyor.