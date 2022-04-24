Türkiye Gazetesi

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada 11 ülkede görülen 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti. Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgon çıkıp çıkmayacağını henüz netleştirmediklerinin altını çizerek, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur." dedi.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

DSÖ 16 Nisan’da yaptığı yazılı açıklamada İngiltere’de 74 çocukta sebebi bilinmen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkede görüldüğü ve hastaların sayısının 169’ a yükseldiğini kaydetti. Virüsün tespit edildiği çocuklarda sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti. Vakalardan birinin hepatit taşıyan bir ve birkaç kişiyle teması nedeniyle, diğer vakaların ise virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedildi. Hastalığın gizemli veya nedeni belirsiz olarak tanınması küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı. Covid-19 virüsü de henüz adı konulmadan önce gizemli bir akciğer rahatsızlığı olarak tanımlanıyordu.

Dikkat: Çocuklarda vakalar patladı! Gizemli hepatit virüsü yayılıyor… Şimdi de başka bir ülkede ortaya çıktı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirmişti. İsrail’de de aynı virüs patlak verdi. Yetkililer, 12 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün ortaya çıktığı açıkladı.