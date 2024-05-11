Türk altızlardan Berlin Başkonsolosu’na ziyaret

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan ve “Berlinli Altızlar” (Berliner Sechslinge) olarak 16 yıl önce bütün dünyada haber yapılan Türk altız kardeşler, Başkonsolos İlker Okan Şanlı’ya ziyarette bulundu.

Çocukların aynı okula gittiklerini anlatan baba Hikmet Temiz “Ayrı sınıflarda okudular. O dönem çok ilgi çekmişti, hâlâ sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor” diye konuştu.

Başkonsolos Şanlı da “Hâlihazırda sosyal medyada çok takip edilen bir aile altızlar. Bir de iki kardeşleri daha var, dolayısıyla sekiz kardeşler. Ben de gerçekten merak ediyorum. Evde sekiz çocuk nasıl oluyor?” diye konuştu.