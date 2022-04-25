Türkiye Gazetesi

Havaların ısınması ve nem oranlarının artmasıyla birlikte görülebilecek kene ısırmalarına karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Peki, kene ısırması durumunda ne yapmak gerekiyor?

AĞRISIZ OLDUĞU İÇİN FARK EDİLMEYEBİLİR

Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırığının ağrısız olduğu için vatandaşın fark ettiğinde birkaç gün geçmiş olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA); kenenin üzerinde taşıdığı parazitleri iğnesi ya da ısırdığı yerdeki durum nedeniyle vücuda aktarmasıdır. Genellikle nemli ortamlarda, çayırlı alanlarda, kırsallarda kene ısırmaları görülebilir. Kene ısırmaları ağrısızdır. Ağrısız olduğu için bireyler kene ısırmasını fark etmezler. Kene ısırığını fark ettiklerinde ise üzerinden birkaç gün geçmiş olabilir. Bu tehlikeli bir durum.”

ACİL SERVİSE GELEREK TEDAVİYE BAŞLANMALI

Vatandaşların keneyi tespit ettiklerinde kendilerinin çıkarmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. İsmail Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü iğnesi içinde kaldığında orada ciddi bir reaksiyonla beraber ciddi alerjik reaksiyonlara kadar ilerleyen bir duruma neden olabilir. Keneyi biz acil servislerde, elimizdeki özel aletlerle, yöntemle çıkarıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda bunları incelemeye gönderiyoruz. Ancak hastalar geldiğinde kan sayımı istiyoruz. Kan sayımında trombositlerinde bir düşüş olup olmadığına bakarak polikliniklerimize yönlendirerek tedavilerini düzenliyoruz. Devam eden takipte trombositlerinde düşüklük tespit edilen hastalar, eğer 1. Basamak Sağlık Kurumu'nda ise mutlaka 2. Basamak Sağlık Kurumlarına gönderilmesi gerekmektedir. Burada uzmanlarımız devreye giriyor. Gerekli durumlarda hastanın izole edilerek servislere yatırılması gerekiyor ve uzun bir takip süreci var. Bu açıdan toplumumuzun bu konuda bilinçli olmasını, kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini öneriyorum. Tespit ettiklerinde panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz.”



Doç. Dr. İsmail Altıntop, her kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne neden olmayabileceğini, vatandaşın panik yapmadan acil servislere başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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