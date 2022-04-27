Türkiye Gazetesi

İngiltere’de geçtiğimiz hafta çocuklarda hepatit vakalarındaki artış endişelere neden olmuştu. Nedeni belirsiz hepatit virüsü yayılmaya devam ediyor. Söz konusu virüs şimdi de Kanada’ya sıçradı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansından (PHAC) yapılan açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır" ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Hastalığın “gizemli” veya “nedeni belirsiz” olarak belirtilmesi, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir “küresel salgın” ihtimalini gündeme taşıdı.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda'da açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.

ŞU ANA KADAR 200 ÇOCUK ENFEKTE OLDU

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

12 ülkeye yayılan virüsten şu ana kadar yaklaşık 200 çocuğun enfekte olduğu belirtiliyor.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken; yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

Gizemli hepatit Japonya’da görüldü Enfeksiyon kaynağı tespit edilemeyen gizemli hepatit, İngiltere’nin ardından Japonya’da da görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Gizemli hepatitten ilk ölüm Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere’de ortaya çıkan ve 11 ülkede görülen gizemli hepatit vakaları nedeniyle 169 kişinin hasta olduğunu 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dikkat: Çocuklarda vakalar patladı! Gizemli hepatit virüsü yayılıyor… Şimdi de başka bir ülkede ortaya çıktı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirmişti. İsrail’de de aynı virüs patlak verdi. Yetkililer, 12 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün ortaya çıktığı açıkladı.