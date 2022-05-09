Türkiye Gazetesi

Brooke Ryan, yetenekli bir atlet ve parlak bir öğrenciydi. Okul müdür yardımcısı olan annesi 16 yaşındaki kızı evinde Şubat ayında ölü buldu. Brooke, elinde bir kutu deodorant ve havluyla yerde yatıyordu.

“HER GÜN BİR KABUS”

Anneler Günü’nde röportaj veren hüzünlü anne, kızının cansız bedenini bulduğundan beri yaşadığının kabus olduğunu söyledi, “Uyuyorum onu düşünüyorum, uyanıyorum onu düşünüyorum. Her gün bir kabus” dedi.

İddiaya göre Brooke Ryan, deodorantın içinde bulunan aerosolleri soluduktan sonra hayatını kaybetti. Şüpheli bir kalp krizi geçiren genç kız yatak odasının zemininde ölü bulundu. Okulda müdür yardımcılığı yapan annesi kızının deodorantın içindeki maddeleri kötüye düşünmüyordu. Ancak genç kız uyuşturucu etkisini almak için deodorantı içine çekmiş olabilir.

COVID-19 SALGININDA KAYGIYLA BAŞ EDİYORDU

Anne Ryan, okullarda hem ebeveynleri hem de gençleri hedef alan uçucu maddelerin riski hakkında daha fazla eğitim verilmesini istedi. Hatta çocuklar için zehirli maddeler içeren kimyasalların marketlerde ayrı raflarda ve kilitli dolaplarda tutulmasının daha doğru olduğunu belirtti.

Annesi, Brooke'un birçok genç gibi özellikle Covid-19 salgını sırasında kaygıyla mücadele ettiğini söyledi. “Ama çok fazla desteği vardı ve üstesinden gelmeye kararlıydı” dedi. Öldüğünde 11. sınıfa başlamasına yalnızca 1 hafta kalan Broke, fizyoterapist veya güzellik uzmanı olmak istiyordu.

Öte yandan adli tıp raporu henüz açıklanmadı, genç kızın ölüm nedeni netleşmedi.

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