Türkiye Gazetesi

Ramazan sonrası vücutlarını toparlamak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Doğal destekleyici olarak önemli bir rol oynayan çörek otu yağına kışın da olduğu gibi talep çok. Ramazan ayı boyunca açlık ve susuzluk çekerek bağışıklığı azalan bazı vatandaşlar, bünyesini tekrar güçlendirmek için çareyi çörek otu yağında buldu. İşte çörek otu yağının diğer faydaları…

ÇÖREK OTU VE YAĞININ BİRÇOK FAYDASI VAR

Osmanlı geleneğinden beri her türlü hastalığın tedavisinde kullanılan çörek otunun öneminden bahseden aktar Meryem Altın, Ramazan ayından sonra zayıflayan bünyeler için kullanılması gerektiğini ifade etti. Geçmişte de pidelerin üzerinde çörek otunun kullanılma sebeplerinden birinin Ramazan boyunca bünyeyi güçlendirmek olduğunu söyleyen Altın, çörek otu ve yağının faydalarından bahsetti:

- Çörek otu için geçmişten günümüze kadar gelen, ‘ölümden başka her derde deva’ şeklinde bir söz vardır. Osmanlı geleneğinden beri her türlü hastalıkta kullanılmıştır.

-Çörek otu, hasta olmadan önce kullanılması gerekiyor çünkü içinde bağışıklık sistemimizi güçlendirici içerisinde maddeler var. Sağlıklıyken de gün içerisinde bir çay kaşığı kadar çörek otu yağını ya da kendisinin tüketilmesini öneriyoruz.

-Geçmişte buna benzer örnekler var. Ramazan ayında insanlar uzun süreler boyunca aç ve susuz kaldığı için bünyeleri zayıflayabiliyor. Özellikle de kış ayında denk gelen Ramazan’da insanların bünyesi zayıflıyor ve daha kolay hasta oluyorlar. Bu yüzden geçmişte Ramazan ayında, insanların bünyesini kuvvetlendirmek ve metabolizmayı güçlendirmek için pidelerin üstünde bile çörek otu kullanılmıştır. Bu yüzden normal zamanda ekmeklerin üstünde çörek otu olmaz.

-Ramazan ayında insanların bünyesinin kuvvetlenmesi için pidelerin üstünde kullanılmış. Bundan dolayı çörek otunun düzenli olarak mutlaka tüketilmesi gerekmektedir.

Koronavirüsle birlikte çörek otu fiyatı 3'e katladı Koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çörek otunun fiyatı yaklaşık 3 kart arttı.

Çörek otu yağı faydaları ve zararları nelerdir? Çörek Otu Yağı Saça ve Cilde Yararlı Mı? Çörek otu yağının faydaları, günümüzde internet üzerinden özellikle kadınlar tarafından sıkça araştırılıyor. Saç ve cilt için oldukça faydalı olduğu, birçok hastalığa iyi gelmediği ve zayıflatması ile bilinen çörek otu yağı, meraklılarının oldukça ilgisini çekiyor. Kolesterol düşürme, kanseri önleme, mide bulantısına iyi gelme gibi özellikleriyle oldukça ilgi çeken çörek otu yağının faydaları nelerdir? çörek otu yağı nasıl kullanılmalı ve zararları nelerdir? İşte detayları ile çörek otu yağı ile ilgili merak edilenler...

Çörek otunun bilinmeyen faydaları Aksuvital Ar-Ge merkezinde Gülay Fidaner, yapılan hücre ve hayvan deneyleriyle çörek otunun antioksidan etkisi olduğunu bildirirken bu özelliği dolayısıyla organlar üzerinde oksidatif strese karşı koruyucu etkinliği olduğunu açıkladı.