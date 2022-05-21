Türkiye Gazetesi

Daha önce tüm dünyada aşı uygulamasıyla ortadan kaybolan ve çiçek hastalığına sebep olan viris üle aynı grupta yer alan maymun çiçeği virüsü yeniden ortaya çıktı. Hızla yayılma haberleri gelen virüse karşı nasıl tedbir alınacağı kafaları karıştırırken konuya ilişkin konuşan Doç. Dr. Başaranoğlu, dünyada paniğe yol açan maymun çiçeği virüsü hastalığıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Başaranoğlu, çiçek hastalığının binlerce yıldır yeryüzünde olan bir viral enfeksiyon olduğunu anımsattı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın 1980'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından eradike edildiğini anlatan Başaranoğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek ateş, halsizlik, ciddi sırt ağrısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile kendisini gösteren hastalık birkaç gün içinde döküntü ile devam eder. Vakaların yüzde 30'unda ölümcül seyreden bir hastalıktır. Tüm dünyada yaygın şekilde aşı uygulanması ile yeryüzünden silinmişti. Çiçek hastalığına sebep olan virüs ile aynı grupta yer alan maymun çiçeği virüsü de aslında yeni bir virüs değildir. Özellikle Afrika kıtası ülkelerinde 1970’lerden beri aralıklı salgınlara sebep olan virüs, Afrika dışı ilk salgınını 2003’te yapmıştır. Mayıs 2022'nin başında Avrupa ülkelerinden vaka bildirimleri yapılmaya başlandı. Şu ana kadar 11 farklı ülkeyi içeren salgın tablosunda, 80 vakada kesin tanı konulurken, 50 tane araştırmaya devam edilen vaka bulunuyor."

SOSYAL MESAFE VE TEMASA DİKKAT!

Virüsün, ortak eşyaların kullanılması, birlikte yaşam veya damlacık yoluyla yakın temasla bulaştığına dikkati çeken Başaranoğlu, "Tipik olarak ateş, kas ağrısı, şiddetli baş ağrısı, ciddi halsizlik ve büyümüş lenf nodları ile başlamakta. Ateşin ortaya çıkışından sonra 3 gün içinde en fazla yüz, gövde, avuç içi ve ayak tabanında görülen döküntü meydana gelir. Hastalık 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden geçebilmekle birlikte yüzde 3-6 vakada ölümcül olabilmektedir. Virüsten korunmak için sosyal mesafeye ve temasa dikkat edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Başaranoğlu, bağışıklığı baskılanmış hastaların şiddetli formlar açısından risk grubunda olduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Maymun çiçek virüsüne karşı aşı 2019’da onaylanmakla birlikte şu an için yaygın olarak kullanımda değildir. Çiçek aşısı 1980 yılına kadar dünyada rutin olarak uygulanırken, eradikasyonun açıklanmasından sonra aşılama durdurulup, üretimi de sonlandırıldı. 1980'den sonra geçmişte uygulanmakta olan çiçek hastalığı aşısının maymun çiçek virüsü hastalığına yüzde 85 oranında etkin olduğu bildirilmektedir. Önceki çiçek aşısı varlığı maymun çiçek hastalığının daha hafif seyretmesini sağlayabilir."

Afrika kökenli virüs ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görüldü, son iki haftada Avrupa'da 11 ülkeye yayıldı. İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, ABD, Kanada, Belçika, Hollanda ve Avustralya’daki vakalar doğrulandı. Bilim insanları, maymun çiçeği hastalığının Kovid-19 gibi bir salgına dönüşmeyeceğini söyledi.

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