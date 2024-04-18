Basketbol derbisinin galibi Fenerbahçe! Beşiktaş Emlakjet'e fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet karşılaştı. Fenerbahçe sahadan 31 sayı farkla galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen 25'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet derbi maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, 25. haftanın erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti.

FENERBAHÇE ETKİLİ BAŞLADI

Müsabakaya iki takım da temposuz başladı. Sarı-lacivertliler, dış atışlardan ve pota altından bulduğu basketlerle öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş Emlakjet ise boyalı alandaki basketleriyle farkın açılmasına izin vermedi ve ilk periyot Fenerbahçe Beko'nun 25-21 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta temposunu artıran sarı-lacivertliler, sert savunması ve Tarık Biberovic'in etkili performansıyla rakibine üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, son 10 saniyede Papagiannis'in smacıyla farkı 18'e çıkardı ve soyunma odasına 48-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı açmaya çalışan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın 23. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla 6-0'lık seri yakaladı: 54-30. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan Beşiktaş Emlakjet ise dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı azaltmaya çalıştı. Siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın 25. dakikada attığı üçlükle farkı 15 sayıya kadar düşürdü: 56-41. Bu sayıdan sonra Wilbekin ile hücumda daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 70-50 üstün gitti.

HER İKİ TAKIMDA TOP KAYIPLARI YAŞADI

Son periyot, siyah-beyazlı oyuncu Mathews'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla başladı. Bu sayıdan sonra 4. çeyrekte her iki takımda hücumda etkili olamazken top kayıpları yaşadı. Maçın son dakikalarında tempo iyice düştü ve Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 87-66 kazandı.