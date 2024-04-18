Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Basketbol derbisinin galibi Fenerbahçe! Beşiktaş Emlakjet'e fark attı

Basketbol derbisinin galibi Fenerbahçe! Beşiktaş Emlakjet'e fark attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Basketbol derbisinin galibi Fenerbahçe! Beşiktaş Emlakjet&#039;e fark attı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet karşılaştı. Fenerbahçe sahadan 31 sayı farkla galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen 25'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet derbi maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, 25. haftanın erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti.

FENERBAHÇE ETKİLİ BAŞLADI

Müsabakaya iki takım da temposuz başladı. Sarı-lacivertliler, dış atışlardan ve pota altından bulduğu basketlerle öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş Emlakjet ise boyalı alandaki basketleriyle farkın açılmasına izin vermedi ve ilk periyot Fenerbahçe Beko'nun 25-21 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta temposunu artıran sarı-lacivertliler, sert savunması ve Tarık Biberovic'in etkili performansıyla rakibine üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, son 10 saniyede Papagiannis'in smacıyla farkı 18'e çıkardı ve soyunma odasına 48-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı açmaya çalışan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın 23. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla 6-0'lık seri yakaladı: 54-30. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan Beşiktaş Emlakjet ise dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı azaltmaya çalıştı. Siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın 25. dakikada attığı üçlükle farkı 15 sayıya kadar düşürdü: 56-41. Bu sayıdan sonra Wilbekin ile hücumda daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 70-50 üstün gitti.

HER İKİ TAKIMDA TOP KAYIPLARI YAŞADI

Son periyot, siyah-beyazlı oyuncu Mathews'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla başladı. Bu sayıdan sonra 4. çeyrekte her iki takımda hücumda etkili olamazken top kayıpları yaşadı. Maçın son dakikalarında tempo iyice düştü ve Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 87-66 kazandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kenya Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta 2 yıldız kadroda yok! Sakatlıkları sebebiyle oynayamayacaklar - SporBeşiktaş'ta 2 yıldız kadroda yok! Sakatlıkları sebebiyle oynayamayacaklarAvrupa'ya 'ya tamam ya devam' maçı! Fenerbahçe- Olympiakos canlı anlatım | Blog - SporFenerbahçe- Olympiakos | CANLIZaniolo sakatlandı! Lille - Aston Villa maçının ilk yarısında oyuna devam edemedi - SporZaniolo sakatlandı! Lille - Aston Villa maçının ilk yarısında oyuna devam edemediJose Mourinho İstanbul'da! İsmi Türk takımları ile anılıyordu, geliş sebebi ortaya çıktı - SporJose Mourinho İstanbul'da! İsmi Türk takımları ile anılıyordu, geliş sebebi ortaya çıktıŞampiyonluk pazar gününe kaldı! Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi eşitledi - SporŞampiyonluk pazar gününe kaldı! Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi eşitlediJorginho'nun menajeri resmi açıklamayı yaptı! Türk takımları ile anılıyordu - SporJorginho'nun menajeri resmi açıklamayı yaptı! Türk takımları ile anılıyordu
Sonraki Haber Yükleniyor...