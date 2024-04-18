Süt şişiriyorsa laktozdan olabilir! Hassasiyetiniz yaşla birlikte artar

Mide bulantısı, karında tekrarlayan ağrı, şişkinlik ve ishal gibi şikayetleri olanlar bu habere dikkat! Uzman doktor Eyyüp Kenan Özok uyardı, yaşla birlikte artıyor...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Karın ağrısı, şişkinlik, ishal, gaz ve mide bulantısına sebep olan şikâyetlerin laktoz intöleransı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Kenan Özok, bu durumun sütlü gıdaları sevenlerin kâbusu hâline geldiğini belirterek “Laktoz hassasiyeti yaşla birlikte artan bir durumdur” dedi.

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Bu problemin bağırsaklardan salgılanan laktaz enziminin yetersizliği durumunda sütte bulunan süt şekerinin sindirilememesi sonucunda ortaya çıktığını anlatan Dr. Özok “Bu durumda bağırsaklarda bakteriler ve mantarlar tarafından bir çeşit sindirme işlemi yapılır ve hidrojen, karbondioksit ve metan gazı oluşur. Laktoz hassasiyetinin rahatsız edici belirtilerini azaltmak için süt, ekşi krema, ayran, tereyağı, yoğurt ve peynir gibi gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr. Özok “Laktoz dokusu, tadı ve yapışkan yapısı sebebiyle gıda katkı maddesi olarak da kullanılır. Dolayısıyla sadece sütte değil; yoğurt, peynir, tereyağı, dondurma, süt tozu, işlenmiş gıdalar, sucuk, sosis, patates cipsi, çikolata, pasta, krema, bisküvi ve kurabiye gibi gıdaların hepsinde bulunur” diye anlattı.