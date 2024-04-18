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Lille Aston Villa maçı 2-1’lik eşitlikle Lille üstünlüğü ile devam ediyor! Maç uzatmalara gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lille Aston Villa maçı 2-1’lik eşitlikle Lille üstünlüğü ile devam ediyor! Maç uzatmalara gitti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe’nin yarı finale kalması durumunda rakibinin de belli olacağı Lille Aston Villa maç sonucu merakla bekleniyor. İlk maçta Aston Villa Lille’ı 2-1 mağlup etmişti. Bugün ikinci maç oynandı. Peki, Lille Aston Villa maçı kaç kaç bitti, yarı finale kim çıktı? Ayrıca Aston Villa elendi mi merak ediliyor. İşte detaylar…

Aston Villa Lille maçı kaç kaç bitti, kim elendi? Lille Aston Villa maç sonucu Türkiye’deki futbolseverler tarafından da yakında takip ediliyor. Yarı finale kalan takım Fenerbahçe’nin rakibi olabilir. Peki, Aston Villa elendi mi, Lille mi elendi? Maç ile ilgili son bilgiler haberimizde…

LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?

Lille - Aston Villa maçı 2-1’lik Lille üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta uzatmalar oynanıyor. Maçın normal süresi 2-1’lik Lille üstünlüğü ile sona ermiştir. İlk maçta Aston Villa Lille’ı 2-1 mağlup ettiği için maç uzatmalara gitti.

Karşılaşmada Lille'in gollerini 15. dakikada Yusuf Yazıcı, 67. dakikada Benjamin Andre kaydetti. Aston Villa'nın tek golünü ise 87. dakikada Cash attı.

Lille Aston Villa maçı 2-1’lik eşitlikle Lille üstünlüğü ile devam ediyor! Maç uzatmalara gitti - 1. Resim

LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI DEVAM EDİYOR: 2-1

Lille - Aston Villa maçı bu akşam saat 19.45’te başladı. Maç, Lille’in sahası Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanıyor.

Lille - Aston Villa maçını hakem Ivan Kružliak yönetiyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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