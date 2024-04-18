Zararsız diye içiliyor! Elektronik sigaralar nikotin bombası

Tiryakilerin zararsız diye içtikleri elektronik sigaralar nikotin ve zararlı kimyasallarla dolu çıktı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Daha az zararlı olduğu iddia edilen bütün elektronik sigaraların, değişen miktarlarda nikotin ve zararlı kimyasallar içerdiğini söyleyen Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Akgün son yıllarda piyasaya çıkan ‘Puff Bar’lar gibi cihazlarda yüksek doz nikotin salıveren nikotin tuzunun kullanıldığını belirterek “Bu cihazlar, birçok zararlı kimyasalın yanı sıra çok yüksek doz nikotin içeriyor. Geleneksel sigaraya alternatif olarak sunulan elektronik sigaralar, aslında yeni bağımlılar oluşturuyor ve sonrasında geleneksel sigarayla birlikte kullanılıyor. Çünkü yüksek doz nikotin içeren ‘Puff Bar’larla nikotin bağımlısı olan gençler daha fazlasını istiyor. e-Sigara içen gençlerde, geleneksel sigara alımının da üç kat arttığı gösterilmiştir” dedi.

DUMANINA DİKKAT!

Elektronik sigara ile oluşan buharın, iddia edildiği üzere zararsız bir su buharı olmadığını da belirten Prof. Dr. Akgün, bu buharın içeriğinin başta ağır metaller ve esrar olmak üzere yüzde 80’i zararlı kimyasal ve 16 binden fazla çeşitte aromadan oluştuğunu vurguladı.