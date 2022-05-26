Türkiye Gazetesi

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında, "Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü, Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi.

ELLERİNDE VE VÜCUDUNDA KABARCILAR GÖRÜLDÜ

Açıklamada, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

ASIL KAYNAĞI MAYMUNLAR DEĞİL

Öte yandan son günlerde çok konuşulan maymun çiçeği virüsünün viral bir hastalık olduğu, Kongo Cumhuriyet’inden yayıldığı, asıl kaynağın maymun değil sincap, sıçan, fare gibi kemirgenler olduğu öğrenildi.

HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

Hayvanlar ve insanlar aracılığıyla diğer kıtalara yayılan virüsle iligli konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Diğer kıtalardaki vaka sayısı ilk kez bu kadar çok. 13-21 Mayıs tarihlerinde Avrupa, Amerika ve Avustralya’da 92 doğrulanmış vaka ve 28 şüpheli saptandı. İnsanlara da hayvanlardan geçiyor” diye konuştu.

Çok az kişi biliyor: Maymun çiçeği virüsü hakkında çarpıcı detay Covid-19’un ardından dünyayı maymun çiçeği hastalığı korkusu sardı. Virüs, yeni bir pandemi endişesine yol açtı. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ederken, Doç. Dr. Elif Hakko, “Hastalık her ne kadar 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşse de küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır bir tablo oluşturabilir” şeklinde uyarı yaptı.

Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de vaka yok SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. Koca açıklamasında "Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok, pandemiye sebep olacağına inanmıyorum" dedi.

Maymun çiçeği virüsü mutasyona mı uğradı? DSÖ’den beklenen açıklama… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri son dönemde birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü ile ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. Yetkililer virüsün nasıl bulaştığını ve mutasyona uğrayıp uğramadığını açıkladı.