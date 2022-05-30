Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka sayılarının 1000'in altına düşmesi ve toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından yeni bir karar daha alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından alınan yeni kararı açıkladı.

Bakan Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs servisi ve yoğun bakım alanlarının artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını belirtti.

Koca paylaşımında "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları ARTIK İHTİYAÇ KALMADIĞI İÇİN KAPATILDI. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin Koronavirüs hastası tedavi edilmişti" ifadelerine yer verdi.

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