Türkiye Gazetesi

Afrika ülkeleri hariç 30'dan fazla ülkede 550'yi aşkın maymun çiçeği virüsü vakası bildirilirken Nijerya hükümeti, maymun çiçeği virüsünün yayılmasını durdurmak için önlem olarak vahşi hayvan eti satışını yasakladı.

Yetkililer, bu ay ülkede 6 vakanın tespit edildiğini ve bu yıl teyit edilen enfeksiyon sayısının 21'e çıktığını söyledi. Öte yandan Nijerya, önlem olarak yeni bir adım attı. Tarım Bakanı Muhammed Ebubekir, ülkede tüm vahşi hayvan avcıları ve tacirlerine iş durdurma talimatı verdi.

NİJERYA’DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN İLK ÖLÜM

Nijerya’da ilk ölüm virüs nedeniyle ilk ölüm mayıs sonunda görülmüştü. Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu duyuruldu.

Birleşik Krallık'ta tespit edilen maymun çiçeği vakalarından birinin, 4 Mayıs'ta Nijerya'dan dönen bir vatandaşta görülmesinin ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Ifedayo Adetifa, İngiliz vatandaşının Nijerya'da hastalığa yakalandığını gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını ve ülkenin bir maymun çiçeği salgınına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN PAZARI VAR

Ülke genelinde fare, antilop, vahşi domuz, yılan ve şempanze gibi hayvanların etlerinin satıldığı çok sayıda pazar bulunuyor.

Virüsün vahşi hayvan eti tüketilmesiyle bulaştığına dair kanıt olmasa da kararın önlem amacı taşıdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, en yaygın yol olmasa da enfekte bir hayvanın etini yiyerek virüsün yayılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Nijerya'da maymun çiçeği vakaları. 2017-2022 (Kaynak Nijerya CDC)

DSÖ DÜNYA GENELİNDEKİ RAKAMLARI PAYLAŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünyadaki maymun çiçeği vaka sayısını açıklamıştı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maymun çiçeği virüsüyle ilgili basın toplantısı düzenlemişti. Ghebreyesus, virüsün endemik olmadığı 30 ülkeden DSÖ'ye gönderilen 550 vakayı doğruladıklarını belirterek "İncelemeler sürüyor fakat virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi, tespit edilememiş bir yayılmaya işaret ediyor" demişti.

Dünyada kaç tane Maymun çiçeği vakası var? DSÖ rakamları paylaştı Dünyanın son zamanlarda Maymun çiçeği virüsü ile dertte. Peki, bu virüs, kaç ülkede görüldü, ne kadar vaka var? DSÖ'den buna ilişkin bir açıklama geldi.

Maymun çiçeği virüsü yeni bir salgına dönüşür mü? DSÖ’den beklenen açıklama Koronavirüsten sonra dünya maymun çiçeği virüsü alarmında. Vakalar hızla yayılırken “Maymun çiçeği virüsü pandemiye neden olur mu?” sorusu en çok merak edilenlerin başında geliyor. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden beklenen açıklama geldi. Örgüt, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsü ile ilgili rahatlatan bir açıklama yaptı.

Maymun çiçeğiyle ilgili önemli iddia! Çıkacağı geçen yıl biliniyordu Maymun çiçek virüsü, son zamanlarda dünya için yeni bir tehdit. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya göre tam korona bitmek üzereyken ortaya çıkan bu virüs ile ilgili ilk senaryo geçen yıl Almanya'da ortaya atıldı. Yaycı, senaryoya göre bu virüsten 271 öleceğini söyledi.