Türkiye Gazetesi

Alman biyo-teknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile göğsümüzü kabartmıştı. Şimdilerde kanser aşısı üzerinde çalışan bilim insanları bir kez daha önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. İki başarılı isim pankreas kanserinin geri dönmesini durdurmak için Covid-19 aşısındaki aynı teknolojiyi kullandılar. Her hasta için özel olarak hazırlanan aşı, bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutması için kullanılacak.

İki bilim insanının geliştirdiği kanser aşısında ilk sonuçlar açıklandı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) Chicago'daki yıllık konferansında sunulan kanser aşısının hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği belirtildi.

BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, New York’taki doktorlarla bir araya geldi. Konferansta aşının türünün ilk örneği olan klinik çalışmasının I. aşama sonuçları açıklandı. Araştırmacılar, elde edilen son bulguların teknolojinin diğer kanserlerde kullanılmasının önünü açabileceğini söyledi.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran, “Diğer bazı immünoterapilerin aksine, bu mRNA aşılarının pankreas kanseri hastalarında bağışıklık tepkilerini uyarma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor” dedi. Balachandran, aşının erken sonuçlarından dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

18 AY SONRA HASTALAR KANSERİ YENDİ

Çalışmaya katılan söz konusu pankreas hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ameliyat için uygun olduğu aktarıldı. Araştırmacılar hastaların tümörlerini analiz ederek çok sayıda bağışıklık hücrelerine özellikle de vücudu enfeksiyondan koruyan ve kanserle savaşmaya yardımcı olan T hücrelerine sahip olduklarını keşfettiler.

Koronavirüs aşısında kullanılan mRNA teknolojisi kanser aşısında da kullanıldı. 16 hasta, pankreas kanseri ameliyatından 9 hafta sonra 9 aşı dozunun ilkini aldı. Bu hastaların yarısı önemli bir bağışıklık tepkisi üretti.

18 ayda, 8 hastanın tümü kanseri yendi. Aşı tarafından aktive edilen T hücrelerinin ise kanserin tekrarını durdurduğu aktarıldı.

Çalışma sonuçlarına göre aşıya cevap vermeyen 8 hastadan 6’sı, kanserleri bir yıl sonra nüksederken araştırmacılar hala grubun yarısının neden cevap vermediğini araştırıyorlar.

“TEDAVİSİ ZOR TÜMÖRLERİN TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ”

BioNTech'in kurucu ortağı Türeci, çalışma ile ilgili pankreas kanseri hastalarının sadece yüzde beşinin tedaviye cevap verdiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanser aşılamasında uzun süredir devam eden araştırmamızdan yararlanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye kararlıyız ve bu tür tedavi edilmesi zor tümörlerin tedavisinde yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz" dedi.

“9 DOZ AŞIYA DAHA İHTİYAC VAR”

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran ise hastaların 9 doz aşıya ihtiyaç duyduğunu, çünkü koronavirüs gibi bir patojenin aksine kanserin “vücudun bir parçası” olduğunu söyledi.

“BU İLERLEMEYİ GÖRMEK HEYECAN VERİCİ”

İngiltere Pankreas Kanseri Araştırma Başkanı Dr Chris MacDonald ise çalışma ile ilgili aşının “en ölümcül ve yaygın kansere karşı hayati yeni bir silah” olabileceğini söyledi. MacDonald ayrıca, "Bu kadar uzun süredir yeterince tedavi verilmeyen bir kanserde bu ilerlemeyi görmek gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Kanser aşısı yolda! Uğur Şahin: Yakında ileri aşamalara geçeceğiz Koronavirüse karşı başarılı bir mRNA aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, kansere karşı da aşı çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, kanser tedavisinde en yeni yaklaşımı geliştirip tümörleri hedef alarak, tedavide çığır açmayı umuyor.

BioNTech kurucusu Şahin'den kanser aşısına ilişkin açıklama BioNTech CEO'su Uğur Şahin covid-19 aşısından sonra kanser hastaları için kanser aşısı üzerinde çalıştıklarını söyledi.