Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Uzmanlar, kaybedilen vitamin ve minerallerin geri kazanılmasını ve kas dokusunun onarılıp geliştirilmesini sağladığı, içerdiği karbonhidrat sayesinde de enerjiyi yükselttiği için spor sonrasında süt tüketmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç "Sütün içerisinde, süt proteini olarak bilinen Kazein ve peynir altı suyu olarak bilinen Whey bulunur. Sindirimi ve emilimi çok yavaş olan bu proteinler, kaslarda yakıt olarak kullanılan ve protein sentezinde görev alan aminoasitleri yüksek miktarda içerir. Bu nedenle sporcuların sağlıklı olmaları ve optimal performansa ulaşmaları için en uygun içeceklerden birisi süttür" dedi.

Uzmanından tavsiye: Günde iki bardak süt için Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, "Çocukluk döneminde günde en az üç su bardağı süt ya da iki su bardağı süt ve bir porsiyon süt ürünleri tüketilmeli" dedi.