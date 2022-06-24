Türkiye Gazetesi

ABD'nin Güney Karolina kentinde yaşayan Natalie Bentos-Pereira, 2017 yılında felç geçirdiğinde henüz 11 yaşındaydı.

Küçük kız, bir sabah sırtında ağrı hissederek uyandı, ne olduğunu anlamadan okula gitti. Ağrı gün boyunca daha da kötüleşti, onu yürüyemez hale getirdi. Ailesi Natalie’yi acilen hastaneye götürdü.

KIZLARINDAN GERÇEĞİ SAKLADILAR

Testler ve muayeneler sonrası doktorlar Natalie'nin ailesine kızlarının felç geçirdiğini, bir daha asla yürüyemeyeceğini söyledi. Ancak Natalie’nin ebeveynleri Margaret ve Gerado, kızlarından bu bilgiyi saklamayı tercih ettiler.

Natalie'nin annesi Margaret, “İkimiz de onun vazgeçmesini istemedik. Eğer ona bunu söyleseydik çok moral bozucu olurdu. İyileşmesi için çalışmasını ve kendisine inanmasını istedik. Kocam doktorlara ‘kızım size yanıldığınızı kanıtlayacak’ demişti” şeklinde konuştu.

Kızının azmini asla yitirmediğini belirten Margaret sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ona yeniden güçlenmesi için çok fazla terapi almasını ve sıkı çalışması gerektiğini söyledik. Bu süreç zaman alacaktı ve bir gecede olmayacaktı. Yıllar boyunca çok fazla terapi yaptık. İki yıl boyunca hastanede her gün tedavi gördü. Hastaneden ayrıldığımızda onu yürüteçle yürüttüler, sonuçtan çok heyecanlandık. Sonraki iki yıl yine kızımı aynı hastaneye götürmeye devam ettik. Onunla harika şeyler yaptılar. Bir yüzme terapistiyle birlikte çalıştı, uzun süre bacaklarını kullanmadan harika bir şekilde yüzebildi.”

5 YIL SONRA İLK ADIMLARINI ATTI

Bu zorlu sürecin ardından Natalie, her zaman yeniden yürüyebileceğine olan inancıyla, çok çalışarak ve azimle ilk adımlarını attı.

5 yıl sonra sağlığına kavuşan Natalie artık yürüyebiliyor ve gençlik yıllarının tadını çıkarıyor.

Natalie’nin şu anda 16 yaşında yaşında olduğunu belirten annesi “Kızım şimdi araba kullanmayı öğreniyor. Liseyi bitirdiğinde Güney Carolina'da yenidoğan hemşiresi olmak için üniversiteye gitmeyi umuyor” dedi.

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