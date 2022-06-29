Türkiye Gazetesi

935 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen Alzheimer’a karşı grip aşısı olmak koruma sağlıyor. Nature World News’ün haberine göre, Houston Teksas Sağlık Bilim Merkezi Üniversitesi’nden bilim insanları, grip aşıları ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.

RİSK YÜZDE 40 AZALIYOR

Araştırmada, aşılı ve aşısız 935 bini aşkın, 65 yaş üstü kişilerin verileri analiz edildi.

Çalışma kapsamında 4 yıl boyunca takip edilen deneklerden aşılı olanların yüzde 5,1'inde, aşısı olmayanların yüzde 8,5'inde bunamaya bağlı rahatsızlık belirlendi.

Uzmanlar, grip aşısı yaptıran kişilerin yaptırmayanlara kıyasla Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 40 oranında azaldığını ifade etti.

55 MİLYON KİŞİ ALZHEİMER HASTASI BULUNUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde Alzheimer ile yaşayan 55 milyonu aşkın kişi bulunuyor.

Alzheimer, günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor.

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