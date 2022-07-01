Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, dışkıda bulunan sağlıklı bakterilerin transferi olan fekal mikrobiyota transplantlarının (FMT) kordon kanından bile daha yüksek potansiyel taşıdığına inanıyorlar.

ASTIM VE DİYABET GİBİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDECEK

Kök hücreler açısından zengin olan göbek kordon kanı bazı kanserlerin, bağışıklık sistemi yetersizliklerinin ve bazı genetik bozuklukların tedavisinde kullanılıyor.

FMT’nin ise astım, multipl skleroz ve diyabet gibi durumların tedavisinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, gelecekte bununla obeziteyi tedavi edebileceklerine ve yaşlanmanın etkilerini geciktirebileceklerine de inanıyor.

Teklif, Harvard Tıp Okulu'ndan bir ekip tarafından yapıldı ve Trends in Molecular Medicine dergisinde yayımlandı.

FMT'ler halihazırda Clostridium difficile (C diff) gibi tekrarlayan bakteriyel bağırsak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılıyor.

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