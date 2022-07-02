Türkiye Gazetesi

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, maymun çiçeğinin yayılımına dair son gelişmeleri değerlendirdi. DSÖ, Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının son 2 haftada yoğun bir şekilde artarak üçe katlandığını açıkladı.

“YAYILMASINI TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN…”

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa bölgesinde maymun çiçeği virüsünün yayılımına dair son durumu paylaştı. Kluge, şöyle konuştu:

"Hükümetlere ve sivil topluma, maymun çiçeği hastalığının büyük bir coğrafi alanda kendini göstermesini önlemek için önümüzdeki haftalarda ve aylarda çalışmalarını artırma çağrımı yineliyorum. Bu hastalığın giderek yayılmasını tersine çevirmek için acil ve koordineli eylem zorunludur" dedi. Kluge, "Geçtiğimiz hafta, IHR Acil Durum Komitesi salgının bu aşamadaki durumunun ‘küresel bir halk sağlığı acil durumu’ teşkil etmediğini belirtmesine rağmen durumun hızlı gelişimi, komitenin bu kararı kısa süre içinde yeniden gözden geçireceği anlamına geliyor."

“AVRUPA BÖLGESİNDE VAKALAR ÜÇE KATLANDI”

Örgütün halk sağlığına yönelik tehdidin devam etmesi, hastalığın hızla yayılması ve kadınlar ile çocuklar arasında vakalar tespit edilmesi nedeniyle Avrupa bölgesinde maymun çiçeği riskini "yüksek" olarak nitelendirdiğini belirten Kluge, "DSÖ Avrupa Bölgesi, Mayıs ortasından bu yana laboratuvarca doğrulanan ve küresel olarak rapor edilen tüm vakaların neredeyse yüzde 90'ını oluşturuyor. 15 Haziran'daki son açıklamamdan bu yana toplamda 6 yeni ülke ve bölge (toplam 31'e ulaştı) maymun çiçeği vakaları bildirdi. Yeni vakalar aynı dönemde üçe katlanarak bölge genelinde laboratuvarca doğrulanmış 4 bin 500'den fazla vakaya ulaştı" bilgisini paylaştı.

"HASTALARIN ÇOĞUNDA DÖKÜNTÜ ŞİKAYETİ MEVCUT”

"Avrupa Bölgesi'nden gelen verilerin bize ne söylediğini anlamak önemli" diyen Kluge, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar bildirilen vakaların çoğu 21 ila 40 yaş arasındaki kişiler arasındaydı ve yüzde 99'u erkekti. Bununla birlikte cinsel yolla bulaşan temasların yanı sıra çocuklar arasında da az sayıda vaka bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.



Kluge, hastaların yaklaşık yüzde 10'unun tedavi veya izolasyon amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve 1 hastanın yoğun bakım ünitesine yatırıldığını söyledi. Şu ana kadar can kaybının olmadığını belirten Kluge, "Hastaların büyük çoğunluğu döküntü şikayeti ile sağlık merkezlerine başvurdu ve yaklaşık 4'te 3'ü ateş, yorgunluk, kas ağrısı, kusma, ishal, titreme, boğaz ağrısı veya baş ağrısı gibi semptomlar göstermiştir" dedi.

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