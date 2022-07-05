Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Yaz aylarının vazgeçilmezi soğuk suyun mide ve bağırsak problemlerine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Normal bir insanın vücut ısısı 36 ila 37 derecedir. İçtiğimiz soğuk su ile vücudumuzun sıcaklığı arasındaki 10 ila 12 derece fark bir soruna yol açmaz. Ancak suyun soğukluğu daha çok olursa vücudumuz zarar görmeye başlayabilir. Soğuk suyu hızlı içmek, yemek borusunda kasılmalara ve rahatsızlığa yol açabilir” dedi. Özellikle mide şikâyeti olanların soğuk su içmekten kaçınmaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Göral, "Gastrit ve ülser hastalığı olanlarda soğuk su içilmesi, mide asidini arttıracağı için midede aşırı gaz, kramp şeklinde ağrı, yanma ve mide rahatsızlıklarının artmasına neden olur. Ancak mide şikâyeti olmayanlarda serin su içilmesi zarar vermez, bilakis vücuttaki harareti alır ve kişi kendini daha iyi hisseder” diye konuştu.

Sıcak hava kalp krizini tetikliyor! Riski azaltmak için bol bol su için Hava sıcaklıklarının artması, kalp hastaları açısından bazı riskler oluşturuyor. Sıvı kaybı ve kanın pıhtılaşma oranındaki artışa bağlı olarak yaz aylarında kalp krizi vakaları da artıyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, bu nedenle sağlıklı kişilerin dahi yaz aylarında sıvı alımına özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Sahurda her gün 1 bardak limonlu su için: Etkisi inanılmaz Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor. Sabahları aç karna içildiğinde toksinleri vücuttan atıyor, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kilo almak istemeyen kişiler de c vitamini deposu olan limonu sahurda da tüketebilir miyiz sorusunu soruyor. Peki sahurda limonlu su içmenin faydaları nelerdir? İşte detaylar