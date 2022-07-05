Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Yaz aylarında yeni doğan bebeklerin aşırı giydirilmemesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Taşkesen, “Bebekler ilk doğduklarında onları koruma içgüdüsüyle daha fazla giydirme isteğimiz oluyor. Ancak özellikle yaz aylarında bundan kaçınmak gerekiyor. Aşırı giydirilen bebeklerde terlemeye bağlı sıvı kayıpları meydana gelebiliyor. Bu bebeklerin idrar renkleri değişebiliyor. Bazı aileler idrarda kan olduğunu düşünerek telaşla doktora başvuruyor. Oysa bunun sebebi bebeğin susuzluğa girmesi. Bu konuda dikkat etmeleri gereken şey şu, onları daha fazla sarıp sarmalamamamız gerekiyor” diye konuştu.

70 milyonda bir ihtimal: Anne adayı aynı anda iki ikiz bebek bekliyor ABD’nin Massachusetts eyaletinde kuaförlük yapan Ashley Ness’e (35) şubat ayında doktorlar, bir çocuğunun olacağını söyledi. Daha sonra çekilen ultrasonda kadının bir değil dört bebeğinin olacağı ortaya çıktı.

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir? Anne baba olma hayali kuran bireylerin doğal yolla çocuk sahibi olamaması durumunda tüp bebek tedavisi tercih ediyor. Peki, tüm bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanıyor? Tüm bebek tedavisi için gerekli durumlar neler? Tüp bebek tedavisi ne zaman yapılır? Konuyla ilgili tüm soruların cevapları…