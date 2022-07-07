Türkiye Gazetesi

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Dişlerimizi ve gülüşümüzü örten maskelerin kullanımındaki azalma ile estetik kaygıların geri döndüğünü söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavsi Bölümünden Dt. Özer Giray “Maskelerin atılmasıyla, pandemi döneminde ihmal edilen ağız ve diş sağlığı için yapılması gereken tedavi ve estetik diş uygulamalarındaki talepler yoğunlaştı” dedi. Giray, son dönmde özellikle ön bölgede dişlerde bulunan düzensizlikleri gidermek ve yeni bir gülüş meydana getirmek amacıyla kullanılan porselen lamina uygulamasının tercih edildiğini söyledi.

Diş estetiğine talep arttı Pandemi döneminde bazı kişiler virüs korkusu yüzünden diş hekimine gitmek istemezken bazıları da maskenin arkasına saklanarak uzun süren estetik diş operasyonlarını yaptırmayı tercih ediyorlar.