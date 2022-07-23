Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının arttığını bildirmişti. Örgüt, son yaptıkları açıklamada ise maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde 21 Temmuz'da düzenlenen Acil Durum Komitesi toplantısına ilişkin bilgileri basın mensuplarına açıkladı. Ghebreyesus, DSÖ'nün şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

KÜRESEL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Acil Durum Komitesi toplantısında virüsün risk durumuna ilişkin bütün görüşleri dinlediğini kaydeden Ghebreyesus, "Komite, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiğine dair fikir birliğine varamadı." ifadesini kullandı. Ghebreyesus, Komite üyelerinden 6'sının maymun çiçeğinin PHEIC ilan edilmesi yönünde oy kullandığını, 9 üyenin ise olumsuz oy kullandığı bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus ayrıca, virüsün dünyada makul seviyede yayılmasına rağmen Avrupa'da çok daha hızlı yayıldığını da vurgulayarak, "Bu sebeplerden ötürü maymun çiçeği virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.

VİRÜSE DAİR BİLİNMEYEN ÇOK SEY VAR

Komitenin tavsiyelerine karşın virüsün dolaşımı ve risk boyutuna ilişkin durumun net olmadığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Virüse dair bilimsel kriterler, deliller ve diğer türlü bilgiler yetersiz olup bizi birçok bilinmezin içinde bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Virüsün birçok ülkede ilk defa görülmeye başladığını da hatırlatan Ghebreyesus, "Virüs, yeni bulaşma şekilleriyle dünyada hızla yayılıyor ve buna dair çok az şey biliyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DE DUYURDU

Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada hızla yayılırken Türkiye’de ilk vaka 30 Haziran'da duyuruldu. Söz konusu açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, 37 yaşındaki hastanın tecrit edillerek tedavi altına alındığını söyledi. Hastanın bağışıklık sistemi yetersizliği yaşadığı belirtildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ KAYNAKLI 5 CAN KAYBI

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün PHEIC ilan edilmesini ele almak üzere ilk olarak 23 Haziran'da toplanmıştı. Maymun çiçeği virüsünde vakalar artıyor. Son açıklanan rakamlara göre; virüs 65 ülkede görüldü. Toplam vaka sayısı ise 15 bin 600 oldu. DSÖ, 20 Temmuz'da açıklama yapmış, şu ana kadar virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

ABD’de maymun çiçeği paniği: Çocuklarda ilk kez görüldü Birçok ülkeyi alarma geçiren maymun çiçeği ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Maymun çiçeği virüsü ABD’de ilk kez çocuklarda görüldü.

Aynı anda hem Covid-19’a hem maymun çiçeği hastalığına yakalandı ABD’nin California eyaletinde Mitcho Thompson isimli şahsın aynı anda hem Covid-19 hem de maymun çiçeği testi pozitif çıktı.

DSÖ'den korkutan maymun çiçeği açıklaması: Vaka sayısı 10 bine yaklaştı Koronavirüsün ardından dünyayı maymun çiçeği virüsü korkusu sardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden de peş peşe vakalara ilişkin açıklama geldi. DSÖ dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının 10 bine yaklaştığını bildirdi.