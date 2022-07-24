Türkiye Gazetesi

2020'den bu yana hayatımıza giren koronavirüs etkisini ilk zamanlardaki gibi olmasada devam ettiriyor. Semptomların hafiflediği koronavirüs bazen grip veya nezle ile karıştırılabiliyor çünkü virüs artık bu hastalıklarla aynı semptomları taşıyor, Uzmanlar ise 'grip veya nezle oldum' diyenleri covid-19'a yakalanmış olabileceğini söylüyor.

'PCR TESTİ YAPMALARI GEREKİYOR'

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, Kovid-19'un şu an nezle benzeri semptomlarla ilerlediğine dikkati çekerek, "Grip benzeri semptomları yaşayanların kesinlikle Kovid-19 ihtimalini düşünmeleri ve PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Semptomları olan kişilerin 7-10 gün kadar maske kullanımını sürdürmesi çok önemli." dedi.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Tülek, artan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vaka sayılarındaki artışın dünya genelinde yaşandığına ve bunun beklenen bir durum olduğuna işaret eden Tülek, bunun sebebinin çok bulaşıcı olan Omicron varyantı ve alt türleri olduğunu vurguladı.

Tülek, bu varyanta bağlı ölüm oranlarının ise diğer varyantlara kıyasla daha az olduğunu belirterek, "Fakat kümülatif vaka sayısı arttığında buna bağlı olarak hastaneye, yoğun bakıma yatışlar ve ölüm oranları da artıyor. Bu, tüm dünyada beklenen bir tablo." diye konuştu.

'VİRÜS NEZLE GİBİ İLERLİYOR'

Prof. Dr. Tülek, "Şu an Kovid-19 kaynaklı en sık gördüğümüz tablo, neredeyse bir nezle ya da hafif üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ilerlemesi. Burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, hafif baş ağrısı, hafif halsizlik gibi belirtilerle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kişilerin bu sebeple "grip oldum" düşüncesine kapıldığını vurgulayan Tülek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grip benzeri semptomları yaşayanların kesinlikle Kovid-19 ihtimalini düşünmeleri ve PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Şu an test oranlarının düşük olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu semptomları olan kişilerin kalabalık ortamlardan uzak durması, kesinlikle maske kullanması ve bu semptomların başlangıcından itibaren 7-10 gün kadar maske kullanımını sürdürmesi çok önemli.

Omicron çok bulaşıcı olduğu için mesafeye de dikkat edilmeli. Genel olarak da herkese kapalı, kalabalık, toplu ulaşım ve iyi havalandırılmayan tüm alanlarda maske kullanmasını öneriyorum."

HATIRLATMA DOZU YAPILMALI

Prof. Dr. Tülek, hastalığı geçirmemiş, en az 3 ya da 4 doz aşılanmış kişilerden özellikle 50 yaşın üstünde olanlarla, bağışıklığı baskılanmış kişilere mutlaka yeni hatırlatma dozunu önerdiklerini vurguladı.

Bu durumda olmayan kişilere de hatırlatma dozunu tavsiye eden Tülek, "Yaş veya hastalık gibi durumları olmayan kişiler açısından 3 doz mRNA aşısı yeterli olabilir. Fakat burada temasa bağlı, hastalık alma riski yüksek mesleklerde çalışanlara da kesinlikle yeni hatırlatma dozunu öneriyorum." şeklinde konuştu.

Aynı anda hem Covid-19’a hem maymun çiçeği hastalığına yakalandı ABD’nin California eyaletinde Mitcho Thompson isimli şahsın aynı anda hem Covid-19 hem de maymun çiçeği testi pozitif çıktı.

Covid-19’a karşı hatırlatma dozuna yoğun ilgi Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı yeni hatırlatma dozunun tanımlanması ve yeniden yaygınlaşmaya başlamasının ardından, hatırlatma dozunu olmak için Sinop’ta özellikle 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar hastanelere akın ediyor.

Covid-19'da bayram sonrası endişesi... Yeni dalganın içindeyiz Covid-19 enfeksiyonunun artık “bireysel bir sağlık problemi” olarak görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, artış gösteren vakaların yeni bir pandemiye dönüşmemesi için maske, mesafe ve aşılama kurallarına mecburiyet olmasa da uyulması gerektiğini söylüyor.