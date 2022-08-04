Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Türkiye’de 90’lı yıllarda ilk tüp bebek uygulamalarını başlatan hekimlerden biri olan TAJEV- Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü "Geçen 30 yıla yakın süre sonunda ülkemizde yardımcı üreme teknikleri ve kısırlık tedavilerinde geldiğimiz nokta ve başarı oranlarımız pek çok Avrupa ülkesinin üzerinde. Başarı oranı hastanın yaşı ve diğer faktörlere bağlı olarak yüzde 30’dan 70’e kadar çıkabiliyor" dedi.

Türkiye’de yılda 110 ile 120 bin civarında tüp bebek uygulamasının yapıldığını belirten Prof. Dr. Ünlü, sağlık turizmi içinde tüp bebek hastalarının önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek "90’lı yıllarda özellikle ciddi erkek kısırlığı durumunda çok az şey yapabiliyorduk. Bu yüzden hastalarımızın çoğunu Avrupa ülkelerine gönderiyorduk. Hatta Belçika’daki bazı tüp bebek merkezleri büyük şehirlerimizde toplantılar düzenliyor ve ülkemizden hasta topluyordu. Günümüzde bu tablo tamamen tersine döndü. Türkiye’den artık neredeyse hiç bir hasta kısırlık tedavisi için yurtdışına gitmiyor. Tam tersi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan pek çok infertil hasta Türkiye’deki başarılı tüp bebek merkezlerine geliyor" açıklamasını yaptı.

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir? Anne baba olma hayali kuran bireylerin doğal yolla çocuk sahibi olamaması durumunda tüp bebek tedavisi tercih ediyor. Peki, tüm bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanıyor? Tüm bebek tedavisi için gerekli durumlar neler? Tüp bebek tedavisi ne zaman yapılır? Konuyla ilgili tüm soruların cevapları…