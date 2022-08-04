Türkiye Gazetesi

Çin'den getirilen Covid-19 aşısının testlerine gönüllü katılan ve immünoloji üzerine doktorası bulunan Özkan, özellikle son haftalarda vaka oranlarında ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Koronavirüs semptomlarının mutasyonlardan sonra değiştiğini anlatan Özkan, virüsler insandan insana geçerken mutasyona uğradığını, dolayısıyla belirti ve etkilerinin değiştiğini ifade etti.

BAZILARINDA UZUN SÜRÜYOR, BAZILARINDA 3 GÜNDE BİTİYOR

Bazı vakaların nezleye benzediğini vurgulayan Özkan, "Koronavirüsün semptomları da değişti. Bazılarında uzun sürüyor, bazılarında ise sadece üç gün sürüyor. Enteresan bir şekilde kişiden kişiye değişiyor. Boğaz ve kas ağrısı şikayetini daha ön planda görüyoruz. Biraz grip, nezle gibi görünüyor" diye konuştu.



Hastaneye yatan covid-19 hastalarının büyük bölümünün ameliyat öncesi testlerde koronavirüs olduğunu tesadüfen öğrendiğini ifade eden Özkan, acil servislere grip şikayetiyle başvuranların yüzde 45-50'sinin PCR testinin pozitif çıktığını belirtti.

Özkan, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların da ileri yaş veya bağışıklığı baskılanmış kronik hastalar olduğunu dile getirdi.

PCR TESTI NEGATİF ÇIKIP BELİRTİ GÖSTERENLER DİKKAT!

Test sonucu negatif çıkan bazı hastaların da covid-19 olabileceğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"En büyük risk grubu yaşlı ve kronik hastalardır, kendilerini çok iyi korumaları gerekiyor. Kapalı yerlerde maske takacaklar, şart değilse çok kalabalık yerlere girmeyecekler. Virüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için beslenme, vitaminleri almak, uyku düzenini sağlamak, stresten uzak durmak çok önemli. Virüs çok hızlı bulaşıyor ve gidişatını öngöremiyoruz. PCR testi negatif çıkmış olsa dahi halsizlik, kas ve boğaz ağrısı olanların koronavirüs olma ihtimali çok yüksek. Lütfen bu belirtileri olanlar toplumdan uzak dursunlar. Başka insanlara sıkıntı oluşturmasınlar."

“KLIMADAN ÜŞÜTTÜP RAHATSIZLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR AMA…”

Özkan, koronavirüsün belirtilerini klima çarpması ya da nezleden ayırt etmenin de zor olduğunu belirterek, bazı covid-19 hastalarının klimadan üşüdüğü için rahatsızlandığını düşündüğünü söyledi.

Kendisini halsiz hissedenlerin de çevresinden izole olması gerektiğinin altını çizen Özkan, "Pozitif çıktığı için evde karantinada olması gereken bazı hastalar cezai yaptırımı yok diye dışarıda gezebiliyor. Bunlar en çok da kendi çevresine zarar veriyor, farkında değiller. Olayın ciddiyetinin farkında olmak, insanları daha fazla riske atmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kapatılan Covid servisleri yeniden açıldı! Pandemi hastaneleri yeni dalgaya hazır Vaka sayılarındaki artış acil durum hastanelerini de harekete geçirdi. Vakaların azaldığı dönemdeCovid servislerinin büyük bir bölümünü kapatarak Covid dışı hasta bakmaya başlayan acil durum hastanelerinde Covid servisleri yeniden açılmaya başladı.

'Nezle oldum' diyenler dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Covid-19 olabilirsiniz Uzmanlar grip veya nezle olduğunu düşünenler için uyarılarda bulunuyor. Kovid-19'un şu an nezle benzeri semptomlarla ilerlediğini belirteren uzmanlar, Grip benzeri semptomları yaşayanların kesinlikle Kovid-19 ihtimalini düşünmeleri ve PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Semptomları olan kişilerin 7-10 gün kadar maske kullanımını sürdürmesi çok önemli" diyerek vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.