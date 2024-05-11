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Bakan Tekin: Caydırıcı nitelikte tedbirler alacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Tekin: Caydırıcı nitelikte tedbirler alacağız

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmenler, İstanbul’da meslektaşlarının katledilmesine ve artan şiddet eylemlerine tepki için dün iş bıraktı. Eylemlerde, şiddete karşı ekstra tedbir alınması ve cezaların artırılması istendi. Bakan Tekin, “Bu sürecin işleyişinden rahatsızız ve gerekli tedbirleri alacağız. Öğretmenlerimizin hukukunu korumak anlamında şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz, öğretmen arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

Eğitimciler, okul müdürü İbrahim Oktugan’ın öğrencisi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. 81 ildeki eğitimciler, yaşanan şiddeti protesto etmek amacıyla iş bıraktı. İstanbul’daki öğretmenler, Beyazıt Meydanı’nda eylem gerçekleştirirken; Ankara’dakiler “okullarda ölmek istemiyoruz” sloganı atarak Meclis önüne yürüdü.

"HİÇBİR ŞİDDETİ KABUL ETMİYORUZ"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Bu sürecin işleyişinden rahatsızız ve gerekli tedbirleri alacağız. Öğretmenlerimizin hukukunu korumak anlamında şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz, öğretmen arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Kesinlik buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

KARAR TBMM’YE GELİYOR

“Öğretmene şiddete ceza artacak” vurgusunda bulunan Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: Öğretmen Kanunu’na koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların %50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız. Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis’e sevk edilmiş olur. TBMM’nin takvimine göre haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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