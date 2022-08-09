Türkiye Gazetesi

Maymun Çiçeği kabusu yayılmaya devam ediyor. Öyle ki; ilk vakanın 19 Mayıs tarihinde görüldüğü Almanya’da 4 yaşındaki kız çocuğuna, maymun çiçeği virüsü bulaştığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 982 maymun çiçeği virüsü vakasını Enstitüye bildirildiği ve bu kişilerden 7’sinin kadın olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 2 gencin maymun çiçeği virüsüne yakalandığının bilindiği aktarılarak, 2 yetişkin ile aynı evde yaşayan bir çocuğa da virüsün bulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Alman basındaki haberlerde, söz konusu çocuğun Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşadığı ve 4 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.

ÇOCUK VİRÜSÜN SEMPTOMLARINI GÖSTERMİYOR

Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da kızın yaşadığı evde maymun çiçeği virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından önlem olarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve kız çocuğunda da maymun çiçeğinin tespit edildiği ancak semptomlar göstermediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

Almanya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası, 19 Mayıs’ta tespit edilmişti.

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