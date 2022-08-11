Türkiye Gazetesi

Omuz eklemi kolumuzun her yöne kolay hareket etmesini sağlar. Vücudumuzdaki en esnek eklem de olan omuz eklemi hem karmaşık bir yapıya sahiptir hem de esnekliği nedeniyle zedelenmelere ve sakatlanmalara çok açıktır. Omuz bölgesinde oluşan travmalar ağrılara yol açabilir. Bazen buradaki kas gelişimindeki zayıflıklar omuz ekleminin çıkmasına da sebep olabilir.

OMUZ AĞRISININ FARKLI SEBEPLERİ OLABİLİR

Omuz ağrısı genellikle kemikleri çevreleyen ve hareket kabiliyetini oluşturan yumuşak doku zedelenmeleriyle ortaya çıkar. Omuz sıkışma sendromu ise bazen kolun baş seviyesinin üzerine kaldırılmasıyla yapılan uzanma hareketiyle oluşur. Omuz ekleminden kaynaklı ağrıların yanısıra vücudun farklı bölgelerindeki sorunların buraya yansımasıyla da omuz ağrısı hissedilebilir. Dolaşım bozuklukları, omuz sinirlerindeki iltihaplanma, kalp ve akciğer sorunları, boyun fıtığı, diyabet gibi bazı faktörler de omuz ağrısına yol açabilir.

YÜZMEK SAĞLIĞA HER ZAMAN FAYDALI OLMAYABİLİR

Yaz aylarında havuzda ve denizde sıklıkla vakit geçirilir. Genellikle birçok kas iskelet rahatsızlığı olan hastaya veya farklı sorunlarda fizik tedavi görenlere önerilen yüzme, omzunda ağrı hissedenler için tam tersi dikkat edilmesi gereken bir aktiviteye dönüşür. Özellikle omuzda sıkışma sendromu, ödem ve kısmi yırtık tanısı konulan hastaların havuz ve denizde bazı hareketlerden kaçınması gerekir. Öne doğru kulaç atma şeklindeki serbest yüzme ve sırtüstü omuz üstü kulaç atma, bu tür rahatsızlığı olan hastalar için son derece sakıncalıdır. Bu tür yüzme şekilleri özellikle hızlı yapılırsa omuzla ilgili rahatsızlıkları daha sorunlu bir hale getirebilir.

SORUN YAŞIYORSANIZ YÜZERKEN OMZUNUZU ZORLAMAYIN

Tatildeyseniz ve omzunuzda ağrı hissediyorsanız, yüzerken omzunuzu zorlamamalı ve ağrının şiddetine göre en kısa sürede bir uzman hekime danışmalısınız. Bazı mekanik problemler erken tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini düşürür ve gündelik hayatı sekteye uğratmaya başlar. Omuz ağrısı iki günden fazladır sürüyorsa mutlaka uzman bir hekim tarafından ağrıya sebep olan etken bulunmalı ve uygun tedavi süreci başlatılmalıdır.

KLİMALAR DA OMUZ AĞRISINA YOL AÇABİLİR

Yaz aylarında sadece yüzme esnasında değil araçta ve diğer ortamlarda da dikkatli olmak gerekir. Yoğun sıcaklarda araç içinde veya diğer kapalı ortamlarda klimanın üflediği soğuk havanın doğrudan vücut üzerine gelmesi önlenmelidir. Direkt vücuda gelen soğuk hava bir süre sonra omuzda veya farklı bölgelerde ağrılara sebep olabilir. Bunun dışında omuz ağrısı yaşamamak için ağır yük kaldırmaktan, kolların uzun süre baş hizasının üzerinde kalmasına sebep olan uzanma hareketinden kaçınılmalıdır.

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