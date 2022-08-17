Türkiye Gazetesi

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AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlerin sistemin yükünü çektiğini belirterek “Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Nöbet sayısını indirdik. Sekizden fazla olmayacak. Haftaya yönetmelik yayımlanacak” dedi. Asistanların taban ücretlerinin de iyileştirildiğini, ek ödeme yönetmeliğiyle katsayılarında artışa gidildiğini ve mesai sonrası çalışmalarının önünün açıldığını hatırlatan Koca “Önümüzdeki dönemde, asistan arkadaşlarımızın nöbet sayılarının aşma durumunda, ilgili kliniğe ilişkin yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca’dan Ek Ödeme Yönetmeliği ilgili açıklama: 15 Ağustos’u işaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. Koca açıklamasında “Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustosa bırakıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca: Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini söyledi.

Bakan Koca müjdeyi verdi! İntern doktorlar asgari ücret alacak Sağlık Bakanı Koca'dan intern doktorları sevindirecek bir haber geldi. Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.