Dünyanın ilk ‘kafa nakli sistemi’ yankı uyandırdı! Tarihi duyuruldu, nasıl yapılacağı açıklandı

Bilim insanları çılgın bir tıbbi buluş için kafa kafaya verdi. Yeni yayımlanan bir videoda kafa nakli ameliyatının nasıl yapılabileceğine dair ipuçları paylaşıldı. ABD merkezli BrainBridge, adlı firma, ‘kafa nakli sistemi’ geliştirdiklerini iddia etti. Yayımladıkları 8 dakikalık görüntüyle, kafa nakli konusunda nasıl bir sistemin kurulacağını gözler önüne serdi.

Sinirbilim ve biyomedikal mühendisliği firması BrainBridge, kafa nakli gerçekleştirmek için yapay zeka ile mekanize edilmiş bir sistem oluşturduğunu duyurdu.

Prosedüre göre beyin ölümü gerçekleşmiş bir donörün vücuduna bir kafa naklediliyor ve nakledilen bireyin anılarını, bilişsel yetenekleri ve bilinci korunuyor.

Araştırmacılar, yenilikçi ameliyatın felç ve bazı kanser türlerinin yanı sıra Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkları olan hastalara da yardımcı olacağına inanıyor.

“HAYAT KURTARICI TEDAVİLERE KAPI AÇMAYI VAAT EDİYOR”

Projenin arkasındaki bilim adamı Hashem Al-Ghaili, araştırmanın ilgili birçok alandaki uzmanlar tarafından değerlendirildiğini söyledi. Yaptığı açıklamada ise "Teknolojimizin amacı, tıp biliminde mümkün olanın sınırlarını zorlamak ve yaşamı tehdit eden koşullarla mücadele edenlere yenilikçi çözümler sunmaktır. Teknolojimiz, sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen, hayat kurtarıcı tedavilere kapı açmayı vaat ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli biyomühendislik firması BrainBridge, tam yüz kası kullanımı için yüz özelliğini yeniden yapılandırmak üzere cerrahi robotları ve yapay zekayı kullanmayı planladıklarını vurguladı. Çalışmayla ilgili “Süreç, beyin hücrelerinin bozulmasını önlemek ve sorunsuz uyumluluk sağlamak için gelişmiş yüksek hızlı robotik sistemler kullanıyor. Prosedürün tamamı omurilik, sinirler ve kan damarlarının hassas bir şekilde yeniden bağlanmasını kolaylaştırmak için gerçek zamanlı moleküler düzeyde görüntüleme ve yapay zeka algoritmalarıyla yönlendiriliyor” açıklaması yapıldı.

8 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

BrainBridge ilk prosedürün sekiz yıl içinde gerçekleştirileceğini iddia ediyor. Öte yandan bu iddiaların gerçekleşmesi için bir dizi teknik ve etik engel aşılması gerekiyor.

2016'da, Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin Etik ve Hukuk Komitesi, insanlarda gerçekleştirilecek kafa nakillerinin etik olmadığını duyurmuştu. Komitenin bu tür bir işlemin gerçekleştirilmesini yasal olarak durdurma yetkisi bulunmuyor. Ancak görev olarak bu konuda profesyonel rehberler oluşturmaları gerekiyor.

NASIL YAPILACAK?

Çalışmaya göre beyin ölümü geçiren bir donörün vücudu ve kafası, yeni vücuda nakledilecek olan alıcının vücudu ve kafasıyla birlikte, 'beyin hasarı olasılığını azaltmak' amacıyla ilk olarak 5°C'ye (41°F) soğutulacak. Daha sonra, her iki vücuda da, beyni ve vücudu oksijenli tutmak ve pıhtılaşmayı engellemek amacıyla belirtilmeyen bir 'yapay plazma çözeltisi' uygulanacak. Öte yandan alıcının kafasındaki kan ve pıhtılaşma boşaltılacak ve donörün vücut dolaşım sistemine hemen bağlanmadan önce taze kan pompalanacak. Tüm bunların yapay zeka algoritmaları, ameliyat sırasında hem kasları hem de sinirleri izleyerek 'kesintisiz yeniden bağlanmayı kolaylaştıracağı' iddia ediliyor.

Şirket, en iyi uzmanları projeye çekebilmek için prosedürü bu kadar önceden duyurduğunu belirtiyor. Ayrıca kafa nakillerinin kendileri için sadece bir başlangıç olduğu vurguluyor.