Grip mi Covid mi? Yeni varyant ayırt etmeyi zorlaştırıyor!

Sağlık uzmanları, havaların soğumasıyla birlikte grip ve koronavirüs vakalarının yükselebileceği uyarısında bulundu. Ancak benzer belirtiler göstermeleri, bu iki hastalığın birbirinden ayırt edilmesini zorlaştırıyor. Basit bir burun akıntısı çoğu zaman soğuk algınlığı gibi görünse de, altta yatan virüs farklı ve daha tehlikeli olabilir.

BELİRTİLER BENZER ETKİLER FARKLI

Covid-19, özellikle ileri yaştaki bireylerde ve kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Üstelik virüs sürekli değişiyor; yeni varyantlar kolaylıkla bulaşıyor.

Indepentdent'ın haberine göre; 2020'den bu yana Covid-19'un belirti profili de önemli ölçüde değişti. Bugün hastalar genellikle burun akıntısı, boğaz ağrısı ve sinüs tıkanıklığı gibi şikâyetlerle doktora başvuruyor. Bunun yanı sıra ateş, öksürük, halsizlik, tat ve koku kaybı, mide bulantısı, ishal gibi belirtiler de görülebiliyor. Uzmanlar, boğaz ağrısının yeni varyantlarda öne çıkan bir belirti haline geldiğini bildiriyor.

VAKALARIN ÇOĞUNLUĞU YENİ VARYANT

Son dönemde öne çıkan Stratus varyantı da dikkat çekiyor. “XFG” ve “XFG.3” olarak adlandırılan bu iki alt tür, İngiltere’deki vakaların büyük kısmını oluşturuyor. Ancak uzmanlar, bu varyantların ciddi bir panik sebebi olmadığını, virüslerin mutasyon geçirerek değişmesinin doğal bir süreç olduğunu ifade ediyor.

Aşı ise hâlâ en etkili koruma yöntemi. Bu yıl da 65 yaş üstü bireyler, bakım evlerinde kalanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, hatırlatma dozlarını yaptırabiliyor.

GRİP DAHA ANİ BAŞLIYOR

Grip ise her yıl özellikle kış aylarında yaygın şekilde görülen ve soğuk algınlığına kıyasla daha ağır seyreden bir solunum yolu hastalığı. Grip aniden başlıyor; yüksek ateş, kas ağrısı ve şiddetli halsizlikle kendini belli ediyor. Soğuk algınlığında ise belirtiler genellikle hafif seyrediyor

Geçtiğimiz kış grip nedeniyle 8 binden fazla kişi hastanelik oldu. Son iki yılda ise yalnızca İngiltere’de en az 18 bin ölüm grip kaynaklı gerçekleşti. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için aşı büyük önem taşıyor.

Araştırmalar, geçen yılki grip aşısının binlerce ağır vakayı önlediğini ortaya koydu. 65 yaş üstü kişilerde hastane yatışları üçte bir oranında azalırken, 2–17 yaş arası çocuklarda bu oran yüzde 50’yi aştı.

KIŞA GİRERKEN RİSKLER ÇOĞALIYOR

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kış aylarında yalnızca Covid-19 ve grip değil; RSV ve norovirüs gibi diğer mevsimsel virüslerin de yayılabileceğine dikkat çekiyor. UKHSA’nın verilerine göre, sadece 10 Eylül haftasında Covid-19 vakalarında %7,6’lık bir artış görüldü.

Uzmanlar, soğuk havalarda insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesinin, bulaşma riskini artırdığını hatırlatıyor. Bu nedenle, aşılanma çağrısı yineleniyor.

Her iki hastalığın da ağır seyredebildiğini vurgulayan yetkililer, “aşı, erken teşhis ve önlem” üçlüsünün hâlâ en etkili savunma olduğunu belirtiyor.