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    • Dünya 1,5 derece ısındı! İklim değişti hastalıklar patladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dünya 1,5 derece ısındı! İklim değişti hastalıklar patladı

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Küresel ısınma; seller, kuraklıklar, kasırgalar ve yangınlarla kendini ortaya koyan doğal afetlerin yanı sıra hastalıkların da artmasına sebep oluyor. Hayvanlardan bulaşan virüslerin sebep olduğu salgınların yanı sıra en öldürücü kanser türü olan melanom ve giderek artan uyuz salgınları da küresel ısınmanın bir sonucu…

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - 2023 dünya çapında yangın, kasırga, sel ve depremlerle doğal afet ve kurban sayısında rekorların yılı oldu. Birleşmiş Milletler’e bağlı ‘Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal felaketlerin sayısı son 50 yılda beş kat artarak 2 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

    Küresel ısınma, mevsimlerde değişikliklere ve doğal felaketlere sebep olduğu gibi hastalıkların seyrini de değiştiriyor. Çoğu hastalığın ya görülme döneminin uzadığını ya da sıklığının arttığını vurgulayan uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı olarak en çok enfeksiyon hastalıkları, kanserler ve deri hastalıkları ile alerjik hastalıkların görülme oranlarında ürkütücü boyutta bir artış meydana geldiğini söylüyor

    DERİ KANSERLERİ ARTTI

    Atmosferik sera gazlarındaki artışa bağlı yerkürede ısı artışının ortalama 1,5 dereceye ulaştığını söyleyen Avrupa Şafak Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Elona Tula, ozon tabakasını dünyanın ‘güneş kremi’ olarak düşünmek gerektiğini belirterek “Bu tabaka inceldikçe veya delinince, yeryüzüne daha fazla ultraviyole radyasyonu sızıyor. Bu da deri yaşlanması, deri hastalıkları ve deri kanserlerinin hiç olmadığı kadar artmasına sebep oluyor.

    Dünya 1,5 derece ısındı! İklim değişti hastalıklar patladı

    Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya çapında her yıl 2-3 milyon melanom dışı cilt kanseri ve en öldürücü kanserlerin başında yer alan 132 bin melanom cilt kanseri vakası teşhis ediliyor. Bu rakamlar tıp dünyasını da ürkütüyor” dedi.

    HAYVAN KAYNAKLI HASTALIKLAR DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLADI

    Küresel sıcaklığın rekor seviyelere ulaştığı günümüzde, sıcaklık artışına bağlı olarak vektör kaynaklı hastalıkların arttığına dikkat çeken, Dr. Tula “Vektör kaynaklı hastalıklar, sivrisinek, kum sineği, kene, kara sineklerin sokması sonucu bulaşıyor. Vektörle genellikle nem ve sıcaklıktan etkilenir ve hızla çoğalır. Kenelerden kaynaklanan ve son derece öldürücü olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, iklim değişikliği ile şiddeti artan hastalıklardan” diye konuştu.

    Dünya 1,5 derece ısındı! İklim değişti hastalıklar patladı

    UYUZDAKİ ARTIŞI DA TETİKLİYOR

    İklim değişikliği sebebiyle coğrafi olarak eskiden görülmeyen hastalıkların da görülmeye başladığını aktaran Dr. Tula “Mesela sadece Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde görülen ve keneler ve geyik sinekleri aracılığı ile bulaşan Tularemi hastalığı 2012 yıllarında Kayseri ilinde salgın oluşturmuştu. Son yıllarda salgına yol açan hastalıklar arasında tatarcık yoluyla bulaşan Leişmanya hastalığında artış, kene ısırığı ile bulaşan Lyme hastalığı, uyuz gibi hastalıkları sıralayabiliriz. Uyuzdaki artışı iklim değişikliği tetikledi” dedi.

    GÜNEŞ IŞINLARI DAHA ERKEN YAŞLANDIRIYOR

    İklim değişikliği ve küresel ısınmanın ilk etkilerinin deride kendini gösterdiğini aktaran Dr. Elona Tula “Güneşe maruz kalma erken yaşlanma faktörlerinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor. Güneşten gelen ultraviyole radyasyon (UVR) deri yaşlanmasını artırır. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle artan hava kirliliğinin UVR’de olduğu gibi deride oksidatif hasarı artırarak deri kanseri ve deri yaşlanması için risk oluşturmaktadır. Öte yandan aşırı sıcak veya aşırı soğuk hava ile düşük nem varlığının atopik dermatiti (AD) ve Rosacea (Gül) hastalığını şiddetlendiriyor. Egzama ve sedef de hava kirliliği ile birlikte nem ve ısı düştükçe şiddetlenen; iklim değişikliğinden nasibini alan hastalıklar arasında sayılabilir” dedi.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Sağlık > Dünya 1,5 derece ısındı! İklim değişti hastalıklar patladı
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