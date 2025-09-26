İngiltere'de 36 yaşındaki kadın, esnerken boynunu kırdı! Ölümün kıyısından döndü

İngiltere'nin Milton Keynes kentinde yaşayan 36 yaşındaki Hayley Black, yeni doğan kızı Amelia’ya mama hazırlamak için uyandığında hayatını değiştirecek bir refleks gerçekleştirdi. Bebeğinin esnediğini gören üç çocuk annesi kadın, istemsizce aynı şekilde esneyip gerindi. Ancak bu basit hareket, onu ölüm riskiyle baş başa bıraktı.

Hayley, yaşadığı dehşet anlarını böyle anlattı:

“İçgüdüsel olarak esnedim ve gerindim. Hemen ardından vücudumun yarısında elektrik çarpması gibi bir his oluştu. Kolum havada kilitlendi ve ne olduğunu anlayamadan yere yığıldım”

"OMURGASINI PARÇALIYOR GİBİYDİ"

Hayley’nin eşi Ian Black, o anları şöyle anlattı:

“Saat sabahın beşi, hiçbir şey yapmadın, iyisindir,” dese de Hayley’nin ısrarı üzerine ambulans çağırıldı. O sırada her tümsek, Hayley’nin deyimiyle “omurgasını parçalıyor gibi” hissettiriyordu.

"AĞRIDAN KENDİMİ KAYBETTİM"

Hastaneye kaldırılan genç kadın, acil serviste saatlerce şiddetli ağrı çekti ancak doktorlar yapılan ilk tetkiklerde herhangi bir sorun tespit edemedi. Hayley o geceyi şu sözlerle anlattı:

“Ağrıdan kendimi kaybettim. Bayılmak için kendimi yumruklamaya çalıştım. Kimse beni dinlemiyordu, ama ben iyi olmadığımı biliyordum.”

OMURLAR OMURİLİĞE SAPLANDI

Daha ileri tetkiklerde, boyun omurlarından C6 ve C7’nin yerinden çıkarak omuriliğe baskı yaptığı ve Hayley’nin bedeninin sağ tarafında tam felç oluştuğu belirlendi. Hemen acil ameliyata alınan Hayley için doktorlar, kurtulma ihtimalinin yalnızca %50 olduğunu ailesine bildirdi.

OMUR ARALARINDAKİ DİSKLER ÇIKARILDI

Hayley’nin ameliyatı başarılı geçti. Omurlarının arasındaki diskler çıkarıldı, yerine metal plak yerleştirildi. Ancak hasarın bir kısmı kalıcıydı. Genç kadın, aylarca tekerlekli sandalyede kaldı, ardından yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı.

“İlaç almazsam her adımda omurgamdan başıma elektrik çarpıyor gibi hissediyorum,” diyen Hayley, aynı zamanda fibromiyalji tanısı da aldı. Ağrılar, yorgunluk ve baş ağrıları günlük hayatını hâlâ etkiliyor.

"ESNEMEKTEN BİLE KORKUYORUM"

Hayley, artık basit reflekslerin bile kendisini tedirgin ettiğini söylüyor.

“Esnemeye çalıştığımda panik oluyorum. Her gün bununla yaşıyorum,” diyen Black, kronik ağrılar nedeniyle egzersiz yapamadığını, çocuklarıyla oynayamadığını ve işe dönmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor.

"KENDİNİZİ DİNLEYİN"

Hayley Black, yaşadığı bu süreçten sonra özellikle kadınlara ve ağrı çeken herkese bir mesaj vermek istiyor: