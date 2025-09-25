İngiltere’den İsrail’e büyük darbe! Kudüs'ün resmen Filistin'e ait olduğu ilan edildi

İngiltere’nin resmi hükümet sitesinde yer alan Kudüs Başkonsolosluğu sayfasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Konsolosluk, Kudüs’teki adresini “Palestine (Filistin)” olarak güncelledi.

Metinde geçen “İşgal Altındaki Filistin Toprakları” ifadesi ise, Londra’nın diplomasi literatürüne damga vuran tarihi bir çıkış olarak kayda geçti.

İNGİLTERE'NİN TUTUMU: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Sayfada, “Birleşik Krallık’ın politika hedefi, bölgeye istikrar getirmenin en iyi yolu olan iki devletli çözümün uygulanabilirliğini korumaktır” ifadeleri yer aldı. Londra yönetimi, hem Filistin halkına destek verdiklerini hem de gelecekte kurulacak Filistin devletinin kurumsal yapısına katkı sağladıklarını açıkladı.

KUDÜS: BAŞKENT MESAJI MI?

İngiltere, Kudüs’ü resmen “Filistin’in başkenti” ilan etmedi. Ancak resmi bir devlet sayfasında “Filistin” ifadesinin Kudüs adresiyle birlikte kullanılması, uzun süredir tartışılan iki devletli çözüm çerçevesinde güçlü bir sembolik mesaj niteliğinde.

STARMER: FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYORUZ

Adres değişikliği, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı tarihi açıklamanın hemen ardından geldi. Starmer, “Ortadoğu’daki dehşet karşısında barış ve iki devletli çözüm olasılığını canlı tutmak için Filistin devletini tanıyoruz” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Filistin devleti gerçekleşmeyecek. Bu, terörizme verilmiş büyük bir ödüldür” diyerek tepki gösterdi. ABD yönetimi de İngiltere’nin kararını Hamas’a “diplomatik hediye” olarak değerlendirmişti.

Starmer ise bu eleştirileri reddederek, “Gerçek iki devletli çözüm çağrımız, Hamas’ın nefret dolu vizyonunun tam tersidir. Hamas’ın gelecekte güvenlikte ya da hükümette hiçbir rolü olmayacak” ifadelerini kullandı.

ABBAS'TAN TEŞEKKÜR

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, kararı memnuniyetle karşılayarak, “Filistin devletinin İsrail devleti ile barış ve iyi komşuluk içinde yan yana yaşamasının önünü açacak tarihi bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE'DEN ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NA DESTEK!

Avam Kamarası üyesi Neil Duncan-Jordan, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Freedom Flotilla hakkındaki söylemlerine karşı Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’a mektup yazdı.

Milletvekili, “Benim seçmenim Louie Findlater filoda yer alıyor. Louie yardımını engellenmeden ulaştırabilmeli” ifadelerini kullandı.

“İNGİLTERE İNSAN HAKLARINI KORUMALI'

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“İnsani yardım gönüllülerinin hakları korunmalı. İngiltere, filodaki gönüllülerin insan haklarını güvence altına almak zorunda. Louie’nin yardımı hiçbir şekilde engellenmemeli.”

Milletvekili, Gazze’ye insani yardım götüren Freedom Flotilla gönüllülerinin hedef alınamayacağını vurguladı. Filoda yer alan gönüllülerden birinin, kendi seçmeni Louie Findlater olduğunu belirten Duncan-Jordan, “Louie yardımını engellenmeden ulaştırabilmeli” dedi.

16 ÜLKEDEN DESTEK, LONDRA'YA BASKI

Duncan-Jordan, İspanya, Brezilya ve İrlanda dahil 16 ülkenin dışişleri bakanlarının, filoya destek verdiklerini ve herhangi bir insan hakları ihlali ya da hukuksuz gözaltı durumunda hesap soracaklarını hatırlattı. İngiltere’nin de aynı yönde adım atmasını talep etti.