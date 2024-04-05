Kafası omurgasından kopmasın diye yıllarca sırt üstü yattı! Tıp tarihine geçen ameliyat hayatını değiştirdi

Kafatasının omurgasından ayrılmasını önlemek için hayatını yatarak geçiren bir kadın, tıp tarihine geçen ameliyat sayesinde ilk kez yürüdü. Yıllarca vücudunu sabit tutmak için kullandığı boyunluktan kurtulan hasta “Ameliyat bana bir şans verdi ve ben de bu şansı iki elimle değerlendireceğim” diyor.

Hayatının büyük bir bölümünü sırt üstü yatarak geçiren 34 yaşındaki Melanie Hartshorn’ın hastalığı: ‘Ehlers-Danlos’ sendromu.

Rahatsızlığı nedeniyle şiddetli nöbetler geçirmesini engellemek için günün 24 saati sabit bir pozisyonda kalmasını sağlamak adına yıllarca boyunluk kullandı. Üst üste iki ameliyat geçirdi. Genç kadın tıpta çığır açan operasyon sayesinde ilk adımlarını atmayı başardı.

ÖNCÜ AMELİYAT SAYESİNDE İLK KEZ YÜRÜDÜ

Melanie, Ekim 2022'de boyun ve omurganın birbirine kaynatılması için ameliyata girdi. Bu operasyon tıp tarihine geçti. Kafatasının omurgasından ayrılmasını önlemek için hayatını yatarak geçiren kadın, öncü ameliyat sayesinde ilk kez yürüdü.

Hayatta kalmak için tek şansı bu olan Melanie, operasyon için öncesinde 100.000 pound toplamayı başardı.

Genç kadın ameliyat sonrası aylarca hastanede kaldı ve geçen şubat ayında ikinci bir operasyon geçirdi.

“ÇOK HARİKA VE TUHAF BİR DUYGUYDU”

Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra ise ilk adımlarını attı. Ayağa ilk kez kalkan Melanie, duygularını “İlk kez tek başıma ayağa kalkmak çok harika ve tuhaf bir duyguydu. Sadece birkaç adım atabildim ama bacaklarıma, ayaklarıma ve bileklerime nasıl yürüyeceklerini öğretmem gerekiyor. Gerçekten iyi iş çıkardım. Şimdi çok daha iyi bir sandalyem var ve bu sayede dört saat boyunca oturabiliyorum” şeklinde aktardı.

Haftada bir kez hastanede fizyoterapi gören ve tedavi süreci devam eden Melanie, şimdi her gün uyguladığı rutin ile bacaklarını ve ayaklarını güçlendirmeye çalışıyor.

İyileşmeye inancı tam olan Melanie “Hala sırt korsemi takıyorum ama buraya kadar geldim, durmayacağım. Hayatımı geri istiyorum” şeklinde konuştu.

“BU ŞANSI DEĞERLENDİRECEĞİM”

Yıllardır onu eve hapseden Ehlers-Danlos sendromuna rağmen yılmayan Melanie “Mekanizmanın içindeyken çok korkunçtu. Gerçekten çaresiz bir durumdaydım. Görünürde bir son yoktu ve bundan kurtulmanın bir yolu yoktu. Ameliyat bana bir şans verdi ve ben de bu şansı değerlendireceğim” diye belirtti.

EHLERS-DANLOS SENDROMU NEDİR?

Ehlers-Danlos sendromu (EDS), genetik bir bağ doku bozukluğu grubudur. Bağ doku, vücuttaki çeşitli dokuları bir arada tutan ve destekleyen bir doku tipidir. Ehlers-Danlos sendromunda, bağ dokusu güçlü ve esnek olmaması nedeniyle cilt, eklem, kan damarları ve diğer organlar etkilenebilir. Bu durum genellikle genetik bir mutasyon sonucu ortaya çıkar. Ehlers-Danlos sendromu teşhisi, genetik testler ve klinik değerlendirmelerle yapılır. Tedavi genellikle semptomlara yöneliktir ve fizik tedavi, ağrı yönetimi, eklem stabilizasyonu ve diğer destekleyici önlemleri içerebilir.



