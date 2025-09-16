Sonbahar mevsimi kenelere dikkat! Uzmanı uyardı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan keneler, 2002 yılından günümüze onlarca ölüme neden oldu. Sivas'ta bu yıl kene yapışması sonucu KKKA nedeniyle 12 kişi öldü. Nisan ayından itibaren görülmeye başlayan kene vakaları son günlerde sıcaklıkların düşmesiyle azaldı. Doğada da kene popülasyonunda azalma gözlerdi.

AHIR VE MERALARA DİKKAT

Keneler sonbaharda meradan ahırlara dönen hayvanların üzerinde ahırlara taşınıyor. Kışı ahırlarda sıcak ortamlarda geçiren keneler burada larva bırakıp ilkbahar döneminde de tekrardan üreyip çoğalıyorlar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, sonbahar mevsiminin kenelerle mücadelede en uygun dönem olduğunu belirterek, "Genellikle bahar ve yaz aylarında KKKA hastalığıyla ölümlerle gündeme gelen kenelerle mücadele her dönem, her sezon yapılması gerekiyor. Sıcaklık 10 derecenin üzerine çıktığı zaman doğada daha fazla aktif oluyorlar. Keneler, ara konak olarak çiftlik hayvanlarımızı kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

KENELER SAKLANIYOR

Kenelerin iyi saklandıklarını belirten Oğrak, kenelerle mücadele hakkında "Önümüzdeki günlerde mera dönüşleri başlayacak ve bu hayvanlara kontrollerimiz hem meraya çıkarken hem de mera dönüşlerinde yapılmalı. Doğada farklı farklı yerlerde keneler saklanabiliyor. Bütün doğayı ilaçlasak bile bunları yok etme şansımız yok. Kenelerle mücadeleyi hayvanların üzerinde ve hayvanların barınma mekanı ahırlarda yapmamız gerekiyor. Sonbahar mevsimi kenelerle mücadele için oldukça önemli." dedi.

SONBAHAR ONLARI AVLAYABİLECEĞİMİZ EN İYİ DÖNEM

Prof. Dr. Oğrak, kenelerin insanlara ve hayvanlara bulaşan birçok hastalığı kan emerek taşıdığını belirterek şunları söyledi: