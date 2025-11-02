Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Veda eden isim belli oldu! 1 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi?

Veda eden isim belli oldu! 1 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi?

1 Kasım 2025 MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Haftaın zorlu oyunlarının ardından 7 isim eleme potasındaydı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte tüm ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'de haftalık mücadeleler Cuma akşamı sona erdi ve potaya giren yeni yarışmacı elenme korkusu yaşadı.

Bu hafta MasterChef'te eleme adayı olan Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve Çağatay, ikili turda yarışmada kalmamak için kıyasıya mücadele verdi. Yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel tabakları hazırlayan Çağatay, Çağlar ve Sümeyye, eleme potasından çıkarak bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantilemiş oldu. 

MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Barış, Aslı, Ayten ve Mert final turu için yarıştı. Şefler bu turda yarışmacılardan 45 dakika iinde Mehmet Şef'in özel tabağı "Uçan Noodle" yapmalarını istedi. 

MASTERCHEFTE ELENEN İSİM BELLİ OLDU Dün akşam (1 Kasım son bölüm) MasterChefte kim elendi, yarışmaya kim veda etti İşte, bu hafta elenen yarışmacı

Sürenin sonunda yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Gecenin sonunda ise MasterChef Türkiye'den elenen isim Aslı oldu.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar farklı tabaklar ortaya koydu. Şeflerin değerlendirmesi ile eleme potasından çıkan isimler; Çağatay, Çağlar, Sümeyye oldu.

