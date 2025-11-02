Veda eden isim belli oldu! 1 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye'de haftalık mücadeleler Cuma akşamı sona erdi ve potaya giren yeni yarışmacı elenme korkusu yaşadı.

Bu hafta MasterChef'te eleme adayı olan Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve Çağatay, ikili turda yarışmada kalmamak için kıyasıya mücadele verdi. Yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel tabakları hazırlayan Çağatay, Çağlar ve Sümeyye, eleme potasından çıkarak bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantilemiş oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Barış, Aslı, Ayten ve Mert final turu için yarıştı. Şefler bu turda yarışmacılardan 45 dakika iinde Mehmet Şef'in özel tabağı "Uçan Noodle" yapmalarını istedi.

Sürenin sonunda yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Gecenin sonunda ise MasterChef Türkiye'den elenen isim Aslı oldu.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar farklı tabaklar ortaya koydu. Şeflerin değerlendirmesi ile eleme potasından çıkan isimler; Çağatay, Çağlar, Sümeyye oldu.